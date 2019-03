Kan ta lang tid før Waras samboer blir avhørt igjen

Da PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte offentligheten om at Laila Anita Bertheussen, samboeren til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling, satt statsrådens samboer allerede i avhør.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener Bertheussen selv stiftet en brann og ga inntrykk av at den var påtent av noen andre.

Etter det Aftenposten får opplyst, ser PST for seg at det kan gå lang tid før Bertheussen blir kalt inn til et nytt avhør. Skulle det blir aktuelt å kalle henne inn til nye avhør, vil det avhenge av hva PST finner i beslagene fra boligen og andre tekniske bevis som er hentet inn de siste dagene.

John Christian Elden sier Bertheussen er klar for å stille i nye avhør.

«PST sa de ikke hadde mer å spørre om da avhøret ble avsluttet torsdag, men hun prater som en nordlandsk foss, og stiller når som helst opp på nytt. Hun håper PST får tatt de som har truet familien, og bidrar til dette», skriver han i en tekstmelding til Aftenposten.

Elden snakket lørdag med Bertheussen for første gang siden hun ble siktet torsdag. Han opplyser at hun etter forholdene har det bra, men at hun føler seg overkjørt av mediene.

Lise Åserud / NTB scanpix

Skal ikke ha blitt konfrontert med sakens bevis

Etter det Aftenposten får opplyst, skal Bertheussen under avhøret torsdag ha blitt bedt om å gi en fri forklaring. Hun skal også ha svart på åpne spørsmål fra etterforskerne fra PST. Under avhøret skal hun ha blitt forelagt få av sakens beviser, får Aftenposten opplyst.

Dette avviser Elden.

«Allerede før avhøret i bilen på vei til avhør, ble hun forelagt alt bevismateriale i saken. Dette skjedde også i avhøret», skriver Elden.

Ifølge advokaten ble han tilsendt alle bevis i saken etter avhøret.

«PST har presisert at det er komplett og at det ikke var behov for å holde tilbake noen dokumenter fra Bertheussen, fordi hun allerede hadde forklart seg om dem», skriver Elden.

PST: Helgen går til analyser

– Etterforskningen fortsetter gjennom helgen. Vi vil gjennomgå analyser av materiale. Siktelsen er fortsatt den samme, sier seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til Aftenposten.

Bernsen bekrefter overfor Aftenposten at undersøkelsene inne i boligen til Tor Mikkel Wara og samboeren er avsluttet og at samboerparet kan flytte hjem igjen.

Bilder tatt utenfor huset viser at etterforskerne blant annet tok med seg printere og datamaskiner fra boligen.

Både Wara og Bertheussen ble torsdag avhørt av PST, som ikke vil utelukke at de kan bli kalt inn til nye avhør i saken.

– Det er foreløpig ikke planlagt ytterligere avhør, sier Bernsen, som ikke vil kommentere Eldens uttalelser.

Stein Bjørge

Avviser hemmelig overvåking

Bertheussen ble pågrepet rundt klokken 14.15 torsdag av PST. Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til Aftenposten at avgjørelsen om pågripelse ble tatt av PST da en kjennelse fra Oslo tingrett forelå rundt klokken 13.

Ifølge VG og NRK skal PST i all hemmelighet ha installert overvåkingskamera i nabolaget til Wara og samboeren, og slik skal de ha sikret seg bevis i saken mot Bertheussen.

PST opplyste fredag til Aftenposten, via kommunikasjonsdirektør Hugubakken, at de ikke ønsker å uttale seg om konkrete etterforskningsskritt.

Ifølge Elden er det aktuelle kameraet som flere medier har omtalt ikke hemmelig for Wara og Bertheussen, men for publikum.

«PST har skriftlig bekreftet til meg at VGs antydning om hemmelig overvåking av justisministerens hjem selvsagt ikke var aktuelt. Materiale fra dette kameraet ligger i saken i form av rapport, og bevispoenget er at det ikke viser noen personer som skaffer seg tilgang via naboens tomt», skriver Elden.