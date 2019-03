Brann ved helsesenter i Malvik. Alle beboere er berget ut

(Adresseavisen): Brannmannskaper jobber fortsatt for å slukke brannen i helsesenteret i Malvik.

Klokken 17.35 opplyste innsatsleder Karl Småland til Adresseavisen at det er gjort rede for alle beboerne i leilighetene. Fire personer er sendt til sykehus for sjekk og fire personer blir sjekket på stedet.

– Ingen er skadet, men tre beboere har fått i seg litt røyk. De får nå litt oksygen, men det er ikke nødvendig å gi dem ytterligere legehjelp, sier Småland.

Det var ved 16-tiden torsdag ettermiddag at det brøt ut brann i helsesenteret på Malvik nord for Trondheim. Helsesenteret inneholder åtte omsorgleiligheter. På Twitter opplyser politiet at den brannrammede bygningen huser kommunale omsorgsboliger med mennesker i forskjellige aldre, og som har ulikt behov for tilsyn.

Kim Nygård / Adresseavisen

– Krevende redningsarbeid

Rett før klokken 17 skrev politiet på Twitter at alle beboere var gjort rede for og i fin form. Det skal ikke være spredningsfare.

Innsatsleder Småland karakteriserer redningsarbeidet som «krevende» på grunn av den store røykutviklingen og mye varme.

– Dette gjorde det vanskelig å få oversikt i begynnelsen, sier Småland.

– Flammene sto flere meter til værs

– Jeg oppdaget brannen da jeg hørte sirener og gikk ut på verandaen for å se hva som var på ferde. Flammene sto da flere meter til værs, forteller Grete Lie, som er nærmeste nabo til helsetunet.

Ordfører Ingrid Aune i Malvik kommune opplyser at kommunen har satt krisestab.

– Vi konsentrerer oss nå om å få oversikt over situasjonen, sier Aune.