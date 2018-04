Politikere vil ha buss gjennom verdens lengste undervannstunnel én gang i timen

Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune diskuterte anbudet for bussen som skal kjøre i den 14,3 kilometer lange undervannstunnelen tirsdag.

Ifølge Stavanger Aftenblad har flertallspartiene Ap, KrF, Venstre, SP og SV lagt frem et fellesforslag for hvordan busstilbudet skal utformes:

Bussene som krysser fjorden, fra Stavanger til Jørpeland og Tau, skal gå seks ganger i timen i rushtiden. Busselskapet Kolumbus hadde planlagt at det skulle gå buss hver halvtime utenom rushtiden.

En sykkelbuss som skal krysse fjorden én gang i timen legges inn som opsjon, for senere politisk behandling. Kolumbus gikk inn for en sykkelbuss hver halvtime.

Det er også ønske om å legge inn opsjon på turistbuss mellom Stavanger og Preikestolhytta.

Øke busstilbudene til Hjelmeland og Fiskå ved å eventuelt kutte i rutene til Tau og Jørpeland.

Forslaget blir tatt videre til fylkesutvalget 17. april og fylkestinget 24. april.

KrF og SP skuffet

– Vi er skuffet dersom det er slik at man nå bare får matebusser fra Tau, bortsett fra i rushtiden, sier Trond Hjorteland i Strand KrF til Stavanger Aftenblad.

Alf Henning Heggheim i Strand Senterparti er enig med Hjorteland.

– Vi har forståelse for at fylkespolitikerne ser busstilbud i en total sammenheng ut fra de økonomiske rammene. Da er det ekstra viktig at det rigges et kollektivtilbud som gir mest mulig igjen for pengene.

Tre tunneler

Undervannstunnelen har fått navnet «Ryfylketunnelen», og er planlagt å åpne neste år. Den er en del av prosjektet «Ryfast» som skal sørge for fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

«Ryfast»-prosjektet består av tre tunneler; Hundvågstunnelen skal flytte trafikken over Stavangerbroen fra Stavanger sentrum, Ryfylketunnelen skal gjøre det mulig å reise til Tau fergefritt, og Eiganestunnelen skal utvikle E39 til ein viktig vei for Vestlandet.