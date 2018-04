Norske forskere til FNs klimapanel

Listen over hvem som skal jobbe med rapporten, regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk, ble publisert fredag.

721 eksperter fra 90 land er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende rapporten som til sammen utgjør sjette hovedrapport.

I tillegg til de 19 ekspertene til hovedrapporten skal 11 eksperter fra norske fagmiljøer jobbe med panelets metode- og spesialrapporter de neste årene.

– At såpass mange eksperter fra norske fagmiljøer blir invitert, er et tegn på både bredde og kvalitet i norsk klimaforskning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.