Ansatte reagerer på Statoil-sjefenes lønnstillegg

Lønnsøkningen skjer samtidig som Statoil-sjef Eldar Sætre stadig minner om at oljebransjen må vise måtehold og unngå kostnadseksplosjonen som har kjennetegnet tidligere oppturer, skriver Dagens Næringsliv.

Selv fikk han ifølge avisen et lønnshopp på 31 prosent til 15 millioner kroner i fjor.

– Det er romslig med penger. Jeg kan ikke skjønne at de styrker sin argumentasjon. Det er langt over det landets statsminister har. Det er dårlig musikk, sier leder Frode Alfheim i LOs oljeforbund Industri Energi til avisen.

Hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige i YS i Statoil legger heller ikke noe imellom når han kritiserer ledelsen.

– Ledelsen setter målene, men vi ansatte utfører jobben. Vi har tatt støyten gjennom nedbemanning, ledelsen har ikke vært gjennom nedbemanning. Vi har hatt reallønnsnedgang i flere år. Hvis vi regner prosenter har vi mye å ta igjen her, sier Teige.

Statoils informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen viser til den resultatavhengige bonusen når han skal forklare fjorårets lønnsfest, og understreker at 2017 innebar en stor oppgang blant annet fordi ledelsen fikk nokså dårlig bonusuttelling i 2016, som var et dårlig år for selskapet.