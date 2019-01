Åtte år gamle Era Skaugvold fra Tønsberg er blant dem som har hatt tilgang til Opplevelseskortet. Det har gitt henne gratis adgang til alt fra kino og bowling til museer og svømmehaller i hjembyen.

– For oss har kortet gitt oss muligheten til å gjøre ting vi ellers kanskje ikke hadde tatt oss råd til, forteller moren Jeaneth P. Skaugvold.

Rundt 18.000 barn i over 80 kommuner har i dag Opplevelseskortet eller andre typer av aktivitetskort. Totalt har over 60.000 barn hatt tilbudet siden det ble introdusert i 2009.

Leder i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV), synes det er bra ordningen sprer seg. Men samtidig mener hun at arbeidet med å gi disse barna et bedre tilbud går for sakte.

– Alle snakker om disse barna og ungdommene som vokser opp uten å kunne leve et normalt barne- og ungdomsliv, men tiltakene er fremdeles altfor puslete, sier hun.

Startet som et privat initiativ for neste ti år siden

Det er liten tvil om at kortene har gjort en forskjell for mange. Historien begynte i Ålesund i 2009, da 15 ungdommer fikk de første opplevelseskortene.

Bakgrunnen var et privat initiativ. Ann-Kristin Bekkevoll hadde møtt mange barn og foreldre som ikke hadde råd til å dra på kino eller fotballkamp. Hun ønsket å gjøre noe, og hun fikk gehør hos både Nav, kommune og en rekke aktivitetstilbud da hun lanserte ideen om Opplevelseskortet.

Fakta: Slik defineres lavinntekt Lavinntektsfamilier er husholdninger der gjennomsnittlig inntekt etter skatt pr. forbruksenhet var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen. Medianinntekten er inntekten som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende).

Arnfinn Mauren

– Jeg blir skikkelig glad hver gang en ny kommune etablerer denne ordningen. Det har nesten blitt en livsoppgave for meg. For hvert barn betyr det veldig mye, sier Bekkevoll.

Jan Tomas Espedal

Flere tusen med kort i Oslo og Bergen

Noen kommuner har valgt egne løsninger. Aktivitetskortet i Bergen er ett av dem. Det ble etablert i 2016, og i dag er det 2700 barn som har kortet.

Oslo utredet for noen år siden å etablere et Opplevelseskort, men la det på is. I stedet tok Frelsesarmeen opp hansken og introduserte Aktivitetskortet, inspirert av arbeidet til Bekkevoll. Årlig får 1500 familier dette kortet. Hvert kort gir innehaver et visst antall gratis besøk hos rundt 20 ulike attraksjoner i hovedstaden, alt fra Teknisk Museum til Tøyen-badet.

– Kortet kan være et godt integreringsverktøy. Samtidig løser ikke et slikt kort alt. Det er ikke så lett å dra på familietur til Tøyenbadet hvis familien sliter med mye annet, påpeker prosjektleder Jon Kaastad i Frelsesarmeen.

Fakta: Slik virker Opplevelseskortet Barn i lavinntektsfamilier plukkes ut til å få kortet. Dette er ofte familier som mottar sosialstøtte eller familier som deltar i integrasjonsprogram for flyktninger. Utvelgelsen er gjort av Nav Velferd, mens kommunen administrerer tiltaket med private initiativtagere. Kortet gir barna og en ledsager gratis adgang et begrenset antall ganger til attraksjoner som kino, svømmehall, museer, lekeland, akvarium, konserter og fotballkamper. I noen tilfeller, som for eksempel konserter med utenbys artister, sponser kommunen billettkjøp. Det finnes andre varianter av dette konseptet, som i Oslo og Bergen, og her kan kriteriene og utvelgelsen variere.

Flere nasjonale aktører på vei inn

Hittil har innehaverne av disse kortene kunnet bruke dem bare innenfor egen kommune. Det siste året har imidlertid flere nasjonale aktører kommet med under Opplevelseskortets paraply. En av dem er Norges Fotballforbund. De har satt av 500 billetter på hver landskamp.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker. Utfordringen for disse er blant annet at all fritidsaktivitet koster penger. Derfor ønsker vi å bidra, sier seksjonsleder Henrik Lunde i fotballforbundet.

Han er innstilt på å videreføre ordningen også neste år, og håper også flere andre aktører blir med. Flere har allerede sagt ja, som Norgesbilletten (kino), Dyreparken i Kristiansand, Redningsselskapet og Norges Håndballforbund.

Åtte år gamle Era fra Tønsberg får håp i blikket med tanke på hva hun kanskje kan få oppleve.

– Drømmen hadde vært å se en teaterforestilling i Oslo. Det har jeg aldri opplevd.

Fakta: Kraftig økning siden 2000 Siden 2000 har det vært en betydelig økning i andelen barn i lavinntektshusholdninger. Bare mellom 2001 og 2004 ble denne andelen mer enn fordoblet, fra 3,3 prosent til 7,2 prosent. Etter 2011 har andelen fortsatt å øke. I 2016 var det 101 000 barn under 18 år som bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Dette utgjør 10,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Økningen forklares først og fremst med økt innslag av barn med innvandrerbakgrunn. Kilde: Statistisk sentralbyrå

-Fantastisk å tenke på alle som har fått dette

En av de første som fikk et slikt kort her i landet, var Joachim Nedregård. I 2009 fikk han kortet som gjorde det mulig for ham å gå på kino og på svømmehallen langt oftere enn det han ellers kunne ha gjort.

– Det er fantastisk å tenke på at så mange har fått dette tilbudet i alle disse årene, sier han.

SV

Men selv om noen nasjonale aktører er kommet på plass, er det langt opp og frem før et slikt kort kan bli nasjonalt og brukes på tvers av kommunegrenser. Stortingsrepresentant Karin Andersen tror det kan bli vanskelig.

– Men kanskje kan vi få en belønningsordning til kommuner som faktisk følger opp og sikrer barna ulike opplevelser, sier Karin Andersen (SV).

Kortet erstattes snart av en mobilapp

Neste steg for Opplevelseskortet er å erstatte det fysiske kortet med en mobilapplikasjon. Selskapet Serit iDrift er i gang med å utvikle den. Planen er at den første versjonen skal være klar i løpet av neste år.

Den store visjonen er å gjøre applikasjonen universell og tilgjengelig for alle barn og unge. Ideen er at alle skal få tilgang til kulturaktiviteter og kollektivtransport: De fleste betaler for den, mens barn fra lavinntektsfamilier får den gratis.