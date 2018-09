72-åring dømt for å ha kjørt på Sunniva Gylver

Føreren av ulykkesbilen er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 21 dager, men slipper å sone fordi hele straffen er gjort betinget.

Han må også betale Sunniva Gylver 70.000 kroner i oppreisning. I tillegg mister han førerkortet i 16 måneder og må ta ny førerprøve for å det tilbake.

Ulykken skjedde en fredag kveld i mai i fjor da Gylver var på vei nedover Pilestredet mellom Fagerborg og Bislett. Hun har i et intervju med Aftenposten fortalt at hun var på vei hjem for å spise middag med ektemannen.

Det siste hun husker fra turen, er at hun kikket til venstre, på Fagerborg kirke, hvor hun er prest.

Sekundet senere ble hun påkjørt av 72-åringen som hadde kjørt oppover Pilestredet og var i ferd med å svinge til venstre i Sporveisgata. Mercedes-føreren overholdt ikke vikeplikten.

Ifølge mannens forklaring i retten la han merke til at bilen kjørte over noe. Han gikk ut av bilen og så at det lå en person i krysset. Han forklarte at han ikke hadde sett noen syklist i veien på noe tidspunkt. 72-åringen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Alvorlige skader

Bilisten kjørte over Gylver (51) med det ene bakhjulet. Gylver hadde ikke på seg hjelm og fikk blant annet omfattende brudd på begge sider av skallen med benfragment som delvis gikk inn i venstre lillehjerne.

Hun fikk også brudd i ansiktet, herunder brudd i øyehulen, venstre kinnben, venstre kjeveben og flere brudd i bihulene.

Selv om det nå har gått over ett år siden ulykken inntraff, er Gylver 25 prosent sykmeldt. Hun har forklart at hun har en lammelse på venstre side av ansiktet. Hun har dårlig balanse og kan ikke lenger sykle.

Et vitne har i retten forklart at syklisten bremset og fikk sleng på sykkelen. Hun ble kastet fremover og landet på hodet eller magen, og sykkelen og bilen kolliderte.

LES OGSÅ: I 2006 ble Sunniva Gylver historisk

For høy fart?

Et sentralt spørsmål i retten var hvorvidt Gylver hadde for høy fart nedover bakken. 72-åringens forsvarer anførte i retten at det må legges til grunn at fornærmede holdt svært høy hastighet nedover Norabakken, og at hun «kom som en kule nedover». Fartsgrensen på stedet er 40 km/t.

Om dette heter det i dommen at «det kan ikke utelukkes at hun har holdt høy fart nedover Norabakken». «Det er imidlertid ingen holdepunkter for at hun syklet fortere enn fartsgrensen på 40 km/t», konkluderer retten med.

Retten mener også at det ikke kan pålegges fornærmede noe ansvar for at hun sent oppdaget en bil i sitt kjørefelt i et kryss hvor hun hadde grønt lys. Det var ingenting ved syklingen eller situasjonen for øvrig som var ekstraordinært eller upåregnelig.

Sjåførens begrensede syn på høyre øye og hans fokusering på fotgjengerne i krysset kan ifølge dommen ha vært en årsak til at han ikke så syklistene komme til høyre for ham.

Et noe formildende moment er at tiltalte hadde sin oppmerksomhet rettet mot fotgjengere, noe han var forpliktet til. Det betyr at det han hadde oppmerksomhet om i krysset, ikke var irrelevant.