Aktor ber om tre års fengsel for terrortiltalt ingeniør

Mannen var på jobb hos sin arbeidsgiver Aker Solutions på Fornebu da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) dukket opp på arbeidsplassen i mai 2015 og pågrep ham. Det var arbeidsgiveren som meldte fra til PST.

Rettssaken har gått i Asker og Bærum tingrett. Mannen har nektet straffskyld.

Han er tiltalt for å ha delt en bombeoppskrift, oppfordret til å true syriske helikopterpiloter og deres familier. I tillegg er han tiltalt for å ha oppfordret til tortur og drap på en jordansk pilot som terrororganisasjonen IS hadde tatt til fange. Piloten ble senere stengt inne i et bur og brent levende. Nyheten om den grufulle avstraffelsen verden rundt.

51-åringen er norsk statsborger, men er opprinnelig fra Irak. Arbeidsgiveren Aker Solutions skal ha oppdaget at han var aktiv på ekstreme nettsider.

Ønsket å bli invitert av IS

Under sin forklaring i retten la mannen ikke skjul på at han har støttet IS på nettet, men han sa at dette var for å «markedsføre» seg overfor ekstremistgruppen.

– Jeg ønsket å bli invitert av en av lederne i IS. Da kunne jeg dra til dem, og jeg kunne kjempe mot dem innenfra. Jeg ville bli en kreftcelle i kroppen deres, som til slutt langsomt skulle drepe hele kroppen.

