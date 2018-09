10.-klassinger i Oslo har dobbelt så høyt timefravær som resten av landet. – Alvorlig, sier kunnskapsministeren om høye fraværstall.

Det er stor forskjell i fraværsmengde blant landets 10.-klassinger.

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet, som for første gang har målt fraværet i 10. klasse.

Dette er noen av de viktigste tallene:

Nesten 9000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. Dette er 15 prosent av alle elevene.

Det vanligste, målt i medianen, er å ha fravær i 6 dager og 5 enkelttimer i løpet av et skoleår. Det er ingen forskjell mellom gutter og jenter.

Finnmark kommer verst ut på fraværsdager. Her har mer en 1 av 5 elever over 15 dager fravær.

Oslo ligger verst an på fravær i enkelttimer. Oslo-elever har seks timer høyere timefravær enn resten av landets elever.

Medianen er det midterste tallet i en tallrekke. Dette blir brukt istedenfor gjennomsnittet, for at ekstreme verdier ikke skal få for mye vekt. Medianen blir derfor et bedre tall på hva som er «vanlig».

«Dager» er i denne oversikten fravær i hele skoledager. «Timer» gjelder enkelttimer elevene er borte.

Sanner: – Alvorlig

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner trekker særlig frem det høye tallet fraværsdager:

– Det er alvorlig at så mange elever er borte fra skolen i tre uker eller mer, sier han i en pressemelding.

Mens de aller fleste av landets nesten 60.000 tiendeklassinger har et fravær på under 15 dager, er nesten 9000 elever borte 15 dager eller mer i løpet av et skoleår.

– De aller fleste elevene er på skolen. Men det er alvorlig at så mange er mye borte. Dette er barn som både har rett og plikt til å delta i opplæringen, og som trenger undervisningen for å få kunnskap de trenger til videre skolegang eller arbeid. Når elever har mye fravær kan det være et tegn på at noe er galt. Skolene må følge opp disse elevene, sier Sanner.

Kunnskapsdepartementet sier forskning viser at elever med høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring.

Sanner sier skolene må ta grep:

– Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Vi må diskutere om skolene bør ha plikt til å gjøre mer når fraværet til en elev blir for høyt

Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo Høyre: Vurderer fraværsgrense

Oslo, som har det høyeste timefraværet i landet med god margin, ligger på 11 timer fravær i løpet av et år. I resten av landet er 5 timer vanlig, målt etter medianen.

– Oslo burde ha som ambisjon å ha det laveste fraværet i landet. Det er dessverre en lang vei dit, sier Nicolai Øyen Langfeldt, bystyrerepresentant i Oslo Høyre.

– Oslo bør utrede mulighetene for å innføre en fraværsgrense på ungdomsskolen. En fraværsgrense kan være det som skal til for å luke ut det fraværet som lett kan begrenses, samtidig som det kan gjøre det enklere for lærere og skoleledere å plukke opp de elevene som måtte slite.

Privat

Stort geografisk sprik

Det er stort sprik i fraværet geografisk. Mens bare 10 prosent av elevene i Sogn og Fjordane har over 15 dager fravær, har nesten 23 prosent av elevene i Finnmark det.

– Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store, sier Sanner.

– Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær, sier Sanner

Her er tallene for skoleåret 2017–2018