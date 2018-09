Ankesak om eiendomsskatt i Oslo opp for lagmannsretten

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter tirsdag og vil pågå fram til torsdag denne uka.

Det er Huseiernes Landsforbund som har ført saken på vegne av sine medlemmer. De krever at forskriften fra 16. desember 2015 om utskriving av eiendomsskatt er ugyldig, og fastslår at det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner er diskriminerende siden det er så høyt at det i realiteten innebærer at hele 80 prosent av bolig- og fritidseiendommene i Oslo slipper unna. De mener derfor at det dreier seg om et generelt eiendomsskattefritak for de fleste bolig- og fritidseiendommene i Oslo.

Tapte på alle punkter

I dommen fra Oslo tingrett 6. juni 2017 tapte saksøkerne på alle punkter, og det ble fastslått at Oslo kommune med loven i hånd kan innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, også det omstridte bunnfradraget, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende.

Gruppesøksmålet endte med at kravet om å kjenne vedtaket om eiendomsskatt ugyldig, ble avvist. Dessuten ble Huseiernes Landsforbund dømt til å betale Oslo kommune 471.000 kroner i sakskostnader.

– Moderat eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble innført slik Arbeiderpartiet lovet under valgkampen at byrådet ville gjøre dersom det ble maktskifte i hovedstaden høsten 2015. Tingretten gjorde det imidlertid klart at dette er et politisk og ikke et juridisk spørsmål.

– Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) etter at dommen hadde falt.