Janne Jemtland og ektemannen var på fest i Veldrom forsamlingslokale i Ringsaker torsdag kveld i romjulen. De skal, ifølge politiets opplysninger, ha kommet hjem sammen ved 02-tiden natt til fredag 29. desember. Politiet mener at de har kontroll på Janne Jemtlands bevegelser frem til da.

Deretter skal kvinnen ha forlatt hjemmet på egen hånd. Det eneste livstegnet politiet har fra henne etter det, er fra mobiltelefonen hennes ved 05.50-tiden fredag morgen. Ifølge politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden, er mobiltelefonen registrert i Brumunddals sentrale område. Det er rundt 17 kilometer fra familiens bolig.

Ber folk komme med det de vet

– Vi erfarer at folk sitter med informasjon som vi er interessert i å få, sier Van der Eynden. Han ønsker ikke å svare på om politiet har fått opplysninger om at Janne Jemtland er sett i Brumunddal fredag morgen.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvorvidt telefonen var i aktiv bruk på det tidspunktet, men vi mener at registreringen av mobiltelefonen hennes er innenfor et område som ikke er i konflikt med de to stedene der vi har funnet blod etter henne, sier Van der Eynden.

Lensmann Terje Krogstad opplyste på en pressekonferanse mandag formiddag at ektemannen ringte til politiet klokken 09.26 lørdag 30. desember. Da var det allerede mer enn 30 timer siden Janne Jemtland skal ha dratt hjemmefra.

– Det ble ikke vurdert som akutt eller bekymringsfull og derfor ble det ikke satt i gang noen leteaksjon, sier Krogstad.

Dermed gikk det enda et drøyt døgn før politiet aksjonerte.

– Vi fikk en ny melding søndag formiddag. Det ble inngitt en formell savnetmelding ved 12-tiden. Da ble en leteaksjon iverksatt umiddelbart, opplyser Krogstad.

– Avtalte at han skulle ringe tilbake

Lensmann Krogstad sier at lydfilen fra samtalen ektemannen hadde med politiet allerede lørdagen, er lagret, og at de i etterkant skal se nærmere på om politiet har gjort noe kritikkverdig i forbindelse med denne oppringingen.

Ifølge NRK er ektemannen kritisk til at politiet ikke reagerte raskere da han meldte henne savnet første gang.

– Den første meldingen som kom inn, var ikke av en slik karakter at vår operatør mente det var grunn til å slå alarm. Det ble avtalt at ektemannen skulle ringe tilbake om hun ikke kom hjem, noe han altså gjorde dagen etterpå, sier Krogstad.

Ingen mistenkt

36-åringen forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre en gang natt til fredag 29. desember. Hun forsvant etter at hun hadde kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal.

POLITIET / NTB scanpix

Politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden opplyste på pressekonferansen at Janne Jemtland fortsatt har status som savnet og at det ikke har vært noen vesentlig utvikling i saken siden søndag.

– I det ligger da at vi ikke har lokalisert Janne Jemtland. Hun er ikke funnet og har fortsatt status som savnet. Vi har heller ingen mistenkte eller siktede i saken, sier han.

Blodspor

Politiet fant torsdag og lørdag i forrige uke blodspor i snøen i veikanten på to steder i området ved Lillehaugveien og Ånerudveien. Blodsporene har vist seg å stamme fra den savnede kvinnen. Blodsporene ble funnet rundt en kilometer fra hverandre.

Tore Meek / NTB scanpix

Blodsporene kan støtte en av teoriene politiet jobber med – at Janne Jemtland kan ha blitt påkjørt.

– Etter at vi gjorde funnene gikk vi over til å definere dette fra ren savnetsak til en sak hvor det har skjedd noe. Noe har tilstøtt Janne Jemtland og vårt hovedmål er å finne ut hva som har skjedd. Vi jobber bredt og holder alle teorier åpne. Vi har også god bistand fra Kripos i dette arbeidet, sier politiadvokaten.

– Vi håper å finne Janne Jemtland i live, understreker Van der Eynden.

Omfattende arbeid

Politiet forteller om et omfattende etterforskningsarbeid med vitneavhør, rundspørringer og svært mange tips fra publikum. Søkene i nærheten av Brumunddal sentrum der det er funnet blod fra 36-åringen, er avsluttet.

– Men de tekniske undersøkelsene foregår fortsatt. Våre kriminalteknikere gjør sporsikring også andre steder, sier politiadvokaten.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiet forsøker nå å systematisere informasjonen de får inn for å skaffe oversikt over hva som skjedde natten til 29. desember. Siste tegn fra kvinnen er en registrering på 36-åringens mobiltelefon klokken 5.50 i Brumunddal sentrum samme natt.

– Vi har fått lite eller svært begrenset informasjon om bevegelser som Janne Jemtland måtte ha foretatt seg den natten. For oss er det svært interessant å kartlegge hvem som kan ha vært i området fra ca. klokken 02 til morgenen den 29. desember. Vi har fått mange tips, senest i dag, sier etterforskningsleder Trond Blikstad.

Dashbordkamera

Lensmann Terje Krogstad ber for eksempel folk som har kjørt i Brumunddal sentrum og som kan ha tatt opp video med dashbordkamera, om å melde fra til politiet.

– Noen kan ha vært ute og kjørt den natten og lagret video fra et dashbordkamera som vi kan være interessert i, sier han.

Etterforskerne er også interessert i opplysninger fra folk som har vært ute i området i det aktuelle tidsrommet, men som ikke har sett noe uvanlig.