Kun Svalbard får mildvær i helgen

Ifølge statsmeteorolog Geir Ottar Fagerli har vi rett og slett en veldig gunstig værsituasjon som vil gi stabilt og godt vintervær over det meste av landet.

– Et veldig stort og stabilt høytrykk i øst som ligger over Baltikum og Russland, stenger for lavtrykk som gjerne vil inn over landet fra havet i vest, forklarer han.

Dette høytrykket gjør at det blir ganske tørt i helga med sønnavind over hele Norge.

– Det er kun sør på Østlandet det er ventet litt snø, ellers blir det tørt vær, sier Fagerli.

Kle deg på fjelltur

Den eneste haken er at det kan komme en del vind i fjellet. Da vil det blåse gjennom marg og bein.

– Kle deg godt med ull hvis du skal på fjellet! Her blir det lave temperaturer kombinert med vind opp i kuling styrke, og det betyr mange effektive kuldegrader, understreker han overfor NTB.

På det kaldeste må man regne med 20–30 minusgrader i fjellstrøkene, det vil si omtrent som nå. Vinden vil merkes i fjellet både nord og sør i landet, men kraftigst blir den i Sør-Norge.

Minus også i vest

Det ekstremt milde været på Vestlandet, med temperaturer på over 10 grader, kommer derimot til å gi seg ganske raskt. Føneffekten som har vært det siste døgnet, skal roe seg utover onsdagen.

Fagerli er likevel ikke så bekymret for om all snøen har smeltet vekk i mildegradene.

– Bakken har vært kald, så det tror jeg har gått bra for det meste. Også på Vestlandet vil det bli fint og med minusgrader, sier han.

Med andre ord duket for flotte skiturer.

Regn til uka

Det eneste stedet som vil merke mildvær i helga, er Svalbard.

– Det er jo ikke så hyggelig der oppe, men det vil nok bli 3–5 grader, veldig mildt for årstida, og regn.

Nedbør som regn kommer også til andre deler av landet, men først litt ut i neste uke.

Et lavtrykk er på vei i starten av neste uke, og det vil presse høytrykket møt øst og dermed gi mer ustabilt vær, ifølge Fagerli.

Hele Sør-Norge vil oppleve nedbør, i lavlandet regn, mens det nord for Stad, i Møre og Romsdal og nordover vil blåse fralandsvind og dermed bli tørrere.

Men inntil videre kan du altså spenne på seg skiene–for den fine vinteren varer en snau uke til.