Over 100 private barnehager i streik: – Det blir en kabal som skal gå opp

For Hanna (1) og Henry (3,5) blir det noen hjemmedager med foreldre og besteforeldre. Streiken trappes opp fra torsdag.

Hanna (1) og Henry (3,5) hadde en annerledes dag i barnehagen mandag. Onsdag må de være hjemme med pappa Andreas Buvarp Aardal (35).

6 minutter siden

Hanna (1) og Henry (3,5) hentes i barnehagen etter en litt annerledes barnehagedag. I Læringsverkstedet Årvollveien barnehage er fire pedagoger tatt ut i streik. Det fører til at barnehagen med 50 barn, har samlet barna i grupper og tilbyr et barnepasstilbud.

Mandag og tirsdag får Hanna og Henry tilbud, mens på onsdag skal de være hjemme med pappa Andreas Buvarp Aardal (35).

– Det blir nok en blanding av tegning, utetid og litt barne-TV, så jeg får tatt unna et møte innimellom der, sier Aardal som jobber som ingeniør i et privat firma.

Takket være forsterkninger fra innkomne besteforeldre fra Trøndelag og fleksibel arbeidsgiver ser han på streiken som håndterbar.

– Vi er heldige som har fleksible jobber og kan jobbe på kveldstid. Dette klarer vi helt fint selv om det blir en kabal som skal gå opp, sier Aardal og gir de streikende barnehagelærerne sin fulle støtte.

Andreas Buvarp Aardal (35) har forståelse for de streikende, og tror familien skal få hverdagen til å gå opp selv om barna må være hjemme.

Uenige om pensjon

Over 1000 ansatte i 112 private barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet er i streik.

De streikende er organisert i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. På arbeidsgiversiden er PBL (Private barnehagers landsforbund). Noen steder har barnehager stengt, mens andre steder holder de åpent og tilbyr et redusert tilbud, kortere åpningstid, lekegrupper eller at barnehagen drives av assistenter.

Konflikten dreier seg om pensjon.

– Vi ønsket å komme til en løsning, men avstanden var for stor i spørsmålet om pensjon, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder.

De ansatte mener PBL har forpliktet seg til en overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i flere protokoller, fra og med neste år.

– Vi streiker for rettferdighet og en anstendig pensjon. Ansatte i PBL-barnehager må ha rett til like gode pensjonsvilkår som ansatte i offentlige og de fleste andre private barnehager har, særlig når dette finansieres statlig, sier Skyvulstad.

Fakta Fakta om streiken i private barnehager * Natt til lørdag 15. oktober ble det brudd i meglingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og motparten Private Barnehagers Landsforbund (PBL). * Fra mandag 17. oktober ble 1.007 ansatte i 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik. * Fra torsdag trappes streiken opp med ytterligere 1.000 ansatte. * Da trappes streiken opp i Bodø, Trondheim, Bømlo, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo, Bærum, Ullensaker, Eidsvoll, Skien og Halden. * Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener PBL løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år. (NTB). Vis mer

Sterkt uenig

PBL mener det er alvorlig at det er streik i private barnehager.

– Vi beklager at dette går utover en tredjepart i barn og foreldre som er avhengige av barnehager over hele landet, sier Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL.

PBL bistår barnehagene i arbeidet med å organisere alternative tilbud, legge om sin drift og eventuelt stenge helt ned i perioder.

– Jeg vet om en del barnehager som har helt stengt fra i dag, men kjenner også til noen som har et begrenset tilbud, kortere åpningstid eller eventuelt et tilbud som ikke er barnehage, men som ligner mer på et passetilbud.

PBL er sterkt uenig i fagforeningenes vurderinger av protokollene og løfte om pensjon.

– Det finnes ikke noe slikt løfte i de protokollene. Vi avviser påstandene om løftebrudd og det finnes ikke noen slik avtale, sier Iversen.

– Er det avtalt noe møte mellom partene?

– Pr. nå er det ikke avtalt noe ny formell kontakt mellom partene.

Trapper opp streiken

Det er varslet et andre uttak allerede på torsdag. Det omfatter ytterligere 1000 ansatte.

– Jeg beklager selvsagt at foreldre og barn rammes av streiken. Det er vi veldig lei oss for. Samtidig så tror vi at vi har støtte for kravene våre, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundet kommer rett fra en skolestreik som endte i tvungen lønnsnemnd. Han håper ikke barnehagestreiken ender der.

– Det er alvorlig når foreldre og barn blir rammet. Men PBL har ansvaret for at vi er i denne streiken.

– Vil denne vare lenge?

– Det er vanskelig å spå hva som vil skje. Våre medlemmer vil tilbake til jobb, men da må PBL komme tilbake til forhandlinger og møte oss på dette, sier Skyvulstad.

Skolestreiken varte i flere uker. På Årvoll er pappa Andreas Buvarp Aardal åpen på at det kan bli krevende for logistikken med en langvarig streik.

– Men det går seg til. Hvis det er det som kreves for at de streikende skal få innfridd sine krav, så får vi bare takle det, sier han til Aftenposten.