Har funnet død person - tror det kan være Raymond Johanssen

En død person ble mandag funnet ved Rossevannet i Kristiansand. Politiet mener det er savnede Raymond Johanssen som er funnet.

Her blir avdøde hentet av begravelsesbyrå i den nordlige enden av Rossevannet mandag ettermiddag, etter at brannvesenet har fraktet avdøde fra funnstedet med båt.







17.04.2023 17:59

FVN.NO: Raymond Johanssen (41) har vært sporløst forsvunnet siden oktober 2021.

– Det er bra at han er funnet og godt at saken nå trolig er løst. Samtidig er det viktig for de pårørende å få svar, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Levningene ble funnet mandag ettermiddag i et skogsområde ved Rossevannet, etter at politiet fikk inn tips fra en turgåer søndag, melder Fædrelandsvennen.

Like før klokka 17 ble levningene hentet ut av området. Brannvesenet fraktet avdøde med båt over Rossevannet til den nordlige enden, hvor en begravelsesbyrå-bil ventet.

Raymond Johanssen har vært savnet siden oktober 2021.

Sekk

Turgåeren som meldte fra søndag, hadde gjort funn av gjenstander som kunne knyttes til den Raymond Johanssen.

– Under et møte i dag tidlig, ble det besluttet å gjøre et søk rundt området der disse gjenstandene ble funnet. Rundt 300-400 meter sør for sekken hans, ble det funnet levninger av en avdød person, sier Halvorsen.

Avdøde er foreløpig ikke identifisert.

– Gjenstander på funnstedet gir grunn til å tro at det er den savnede Raymond Johanssen som er funnet, sier Halvorsen.

– Vi ble fort ganske sikre på at hans ting var funnet, sier Halvorsen.

De siste sporene av Raymond Johanssen i live er fra Toftelandsveien mellom Tangvall og Volleberg den 12. oktober 2021.

Samme kveld hadde Johanssen handlet i flere butikker på Tangvall. Varene som Johanssen hadde med seg var ordinære middagsvarer, samt to kilo med hundemat, to 20-pakninger med sigaretter, en flaske vodka og to bokser med energidrikk.

– Utilgjengelig område

Hunden Pluto, som fulgte med Raymond over alt - også kvelden han forsvant - dukket opp nesten en uke senere ved leiligheten 41-åringen leide i et boligfelt på Volleberg.

Hunden hadde fortsatt på seg selen, var full av flått og bar preg av å ha gått uten mat over lengre tid da den kom til rette. Funnet av hunden utløste en omfattende leteaksjon, både i terrenget og i Søgne-elva.

Politiet, brannvesenet, Røde Kors og Norske redningshunder deltok i søkene. Senere ble det gjort om lag 80 vitneavhør, og politiet fikk inn flere titalls tips, uten at det førte dem noe nærmere en løsning på mysteriet.

Det er foreløpig uklart om politiet tidligere har søkt på funnstedet.

– Skogsområdet hvor han ble funnet er ganske langt utenfor allfarvei og ganske utilgjengelig. Det er vanskelige forhold på funnstedet, sier Halvorsen.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon, både for å bekrefte identitet, men også i et forsøk på å fastslå dødsårsak. Politiet mistenker foreløpig ikke at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ikke noe konkret i etterforskningsmaterialet eller på funnstedet som tyder på at det har skjedd en kriminell handling, sier Halvorsen.

– Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen.

Oppdateres.