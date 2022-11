Ekstremværet på retur på Vestlandet – men fortsatt dramatisk i Voss-området

Flomtoppen er nådd i Voss. Flere personer er isolert på grunn av vannmassene, men ingen er skadet. Bergensbanen og E16 er fremdeles stengt. Lørdag morges blir flere evakuert.

Slik ser det ut ved Park Hotel ved Vangsvatnet lørdag morgen. – Og nå regner det kraftig igjen, meldte BTs fotograf i 08-tiden.

12. nov. 2022

Nederst i saken kan du følge vannføringen og flomsituasjonen i ulike vassdrag fortløpende.

To husstander med totalt syv beboere er isolert som følge av store vannmengder fra Flabreen, melder politiet på Twitter.

– Det er to gårder som er innestengt. Det er ingen gjennomgangstrafikk i området, sier Jørgen Ommedal, operasjonsleder i Vest politidistrikt ved 07-tiden.

Fakta Disse veiene er stengt klokken 08 lørdag E16 Mellom Bulken og Voss RV13 Bjotveit Ullensvang Fv. 55 over Sognefjellet Fv. 569 ved Dæmring i Vaksdal Fv 572 ved Vallavikvegen i Ulvik Fv 609 ved Heilevang i Sunnfjord Fv. 5390 ved Skulestad i Voss Fv. 5410 i Teigdalen Fv 5394 Gjernesvegen i Voss Fv. 5410 ved Evanger i Voss Fv. 5606 ved Brukaskredholten i Sogndal Fv. 5624 ved Brekke i Aurland Fv. 5625 ved Voldadalene i Aurland Kilde. Vegtrafikksentralen Vest Vis mer

Evakuering i Teigdalen

Brua til Evanger i Voss ble stengt fredag kveld, men der er det en omkjøringsvei som kan brukes. Langabrua er også stengt.

Stabssjef i Voss herad Tor Halvorsen opplyser i en pressemelding lørdag formiddag at det pågår evakuering i Teigdalen i Voss. Ifølge TV2 blir evakueringen håndtert av politiet og brannvesenet.

Det er Voss-området som er hardest rammet av det kraftige regnværet som startet fredag. I morgentimene lørdag ble flomtoppen nådd. Det er ikke meldt om noen skadede.

Kristian Kvam og Christine Karlsen hadde vannet opp til inngangspartiet på huset sitt på Evanger fredag kveld

140 mm med nedbør

Sent fredag kveld meldte Voss kommune om at det hadde kommet 140 millimeter med nedbør det siste døgnet. Det er ikke varslet mer nedbør i området de neste dagene.

– Nå jobber kommunen og Sivilforsvaret for å sikre verdier. Det jobbes blant annet for å sikre et kulturhus mot vann, sier Ommedal.

Det kommunale kulturhuset på Voss. som blant annet huser kino og bibliotek, har fått vann i kjelleren.

I tillegg jobber Brannvesenet med å hjelpe folk som har fått vann i kjellere.

Voss camping så slik ut fredag ettermiddag.

Bergensbanen stengt

Allerede fredag morgen ble Bergensbanen stengt på grunn av vannmassene, men ble gjenåpnet for noen timer på ettermiddag. Fredag kveld ble banen stengt igjen.

Lørdag morgen var Bergensbanen stengt mellom Dale og Voss. Flåmsbanen er også stengt på grunn av værforholdene. Det er uklart når disse gjenåpner.

Også E16, en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet, er stengt flere steder. Blant annet mellom Bulken og Voss. Det er omkjøring via riksvei 13 og fylkesvei 79.

Rødt farenivå

Det var fredag formiddag at farenivået ble oppgradert til rødt. Dette defineres som en «ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden». Det betyr fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Det skjer kun hvert 50. år, ifølge Varsom.no. arrow-outward-link

Politiet ber folk i utsatte områder være varsomme og unngå å ferdes utendørs med mindre det er strengt nødvendig. Det er høy risiko for skred, stor vannføring og flom.