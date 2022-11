Ekspert til retten om drapet på Birgitte Tengs: DNA skal ikke og bør ikke være eneste bevis

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Statsadvokaten har ett eneste bevis som kan få han dømt for det 27 år gamle drapet. Nå advarer eksperter i retten.

Et Y-kromosom som er påvist på Birgitte Tengs’ strømpebukse, er det eneste beviset mot den tiltale 52-åringen. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen.

Påtalemyndigheten mener 52-åringen drepte Birgitte Tengs på Karmøy den 6. mai 1995. De har ett eneste bevis de mener viser det. Uten dette hadde ingen sittet her i Haugesund tinghus i dag. Det hadde ikke blitt noen tiltale eller rettssak.

DNA-beviset ble sikret i 1996, et år etter drapet. Så ble det frosset ned. Og der, i fryseren, lå det i 22 år. Og da det ble tint opp igjen i 2017 oppdaget etterforskerne noe de ikke hadde sett før.

Da 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept, var strømpebuksen hennes rullet ned til anklene. De neste dagene kommer det eksperter fra hele Europa til Haugesund tinghus for å diskutere det som ble funnet på den. Svarene vil bli helt avgjørende for om den tiltalte 52-åringen kan dømmes for drapet eller ikke.

For 22 år siden lagret Rettsmedisinsk institutt ni prøver fra strømpebuksen. Et av dem var et utklipp av en liten blodflekk høyt oppe på det ene låret, opp mot linningen. Prøven fikk navnet A-12-F.

Etterforskningsleder Lone Wickstrøm triller inn den 23 kg tunge steinen som ble funnet på åstedet der Birgitte Tengs ble funnet drept. Det var blod på steinen.

Fant noe nytt

Da det i 2017 ble bestemt at drapssaken skulle etterforskes på nytt, ble denne prøven hentet opp fra fryseren og tint opp. Det skulle gjøres nye analyser. Og i mars 2019 fant eksperter ved et institutt i Østerrike noe ingen hadde sett før i denne lille blodflekken.

De fant et y-kromosom. Det er et kjønnskromosom og er menneskets minste. Det inneholder bare en bitte liten prosentandel av menneskets DNA.

Dette kromosomet mener påtalemyndigheten hører til mannen som nå er tiltalt for drapet. Det er hovedbeviset i saken og statsadvokaten har selv sag at det er det er det eneste som kan lede til domfellelse av tiltalte.

Påtalemyndigheten satser med andre ord alt på ett kort. De har lagt nesten alle eggene i en og samme kurv. Et DNA-bevis blir helt avgjørende. Det viktigste beviset og eneste som kan føre til domfellelse.

Statsadvokat Nina Grande mener gjerningsmannen har avsatt dette DNA-beviset med fingre tilsølt av Tengs blod. Hun er ikke i tvil om at det er 52-åringens DNA som er funnet på strømpebuksen.

Og de mener funnet ikke lar seg forklare uten at tiltalte er gjerningsmannen. At det ikke kan ha havnet på strømpebuksen på andre måter.

Ingen andre bevis

Det er kun dette ene lille kromosomet man har funnet av den tiltalte mannen på strømpebuksen. Hans DNA er ingen andre steder i saken.

Forsvarerne mener det er mange andre måter det kan ha havnet på strømpebuksen, både før drapet og etter drapet. Og de fire neste dagene skal noen av Europas fremste eksperter si hva de mener.

Bente Mevåg (t.h.), tidligere leder for seksjon for biologiske spor ved Rettsmedisinsk institutt og Gro Bjørnestad ga retten en innføring sikring av DNA onsdag formiddag.

Bente Mevåg, tidligere leder ved seksjon for biologiske spor ved Rettsmedisinsk institutt sa i retten onsdag at DNA ikke bør og ikke skal være det eneste beviset i en sak

– Man bør være forsiktig med å tillegge DNA-bevis mer vekt enn andre bevis. Et DNA-resultat må vurderes i sammenheng med øvrig informasjon i saken, sa Mevåg.

Det er avgjørende for aktor at hun får med seg retten på sin teori om at dette funnet knytter den nå 52 år gamle mannen til åstedet og dermed drapet. For han nekter straffskyld. Sier han ikke var i Kopervik kvelden Tengs forsvant.

Ingen av de over 2000 vitnene som har vært avhørt i saken har noen gang sett den tiltalte mannen der heller. De har ingen beviser for at han var der 17-åringen var.

De aner heller ikke noe om mannens bevegelser dagen Tengs forsvant og ingen har sett de to sammen. Selv sier han at han var i Haugesund tidligere på kvelden og at han ikke husker hvor han var etter det. Moren hans har sagt at hun så sønnen komme hjem den natten.