Mann pågrepet etter skyting på gatekjøkken i Oslo

Politiet har pågrepet en person etter skyting på et spisested i Nydalen mandag kveld.

Politiet delte dette bildet av skytteren tirsdag ettermiddag.

28.01.2023 11:52 Oppdatert 28.01.2023 12:04

Mannen ble pågrepet i Moss fredag kveld. Han er siktet for drapsforsøk og fremstilles for fengsling lørdag. Det bekrefter hans forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen.

– Min klient nekter straffskyld i saken, sier Iversen til Nettavisen.

«Mannen er siktet for drapsforsøk», skriver politiet i Oslo i en pressmelding. Det opplyser at vedkommende blir fremstilt for fengsling i dag klokken 14.30.