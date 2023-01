Norges fjerde største sykehus har ikke innrapportert viktige data på snart tre måneder

Feil etter innføring av journalsystemet Helseplattformen har ført til at St. Olavs hospital ikke har levert tall for hvordan det går med driften. – Vi er redd for at manglende oversikt går ut over liv og helse, sier tillitsvalgt.

Feil etter innføring av IT-systemet Helseplattformen har gjort at St. Olavs hospital ikke har levert inn tall for aktiviteten ved sykehuset siden 12. november.

30.01.2023 12:11

Innføringen av journalsystemet Helseplattformen (HP) ved St. Olavs hospital har skapt store utfordringer. Problemer med kommunikasjon inn og ut av sykehuset kan ha gått utover pasientsikkerheten.

Men et problem som kan få konsekvenser på lang sikt, er at sykehuset ikke har hatt en samlet løpende oversikt over driften.

