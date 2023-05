Skoler ba om å få dele ut eksamensoppgaver på papir. Svar: – Nei!

Skolene fikk ingen klar beskjed om hva de skulle gjøre når eksamenssystemet kollapset mandag. Da måtte skolene finne på egne løsninger.



Anna Telenius Grimsgaard og flere medelever hadde bedt om å få eksamensoppgaven på papir. Men de fikk nei. Så oppsto dataproblemene.

23.05.2023 13:12

Det fantes ingen organisert reserveløsning da eksamenssystemet kræsjet under avgangseksamen for videregående skole mandag. Dermed ble det opp til skolene selv å improvisere. En ringerunde til videregående skoler i Oslo viser at:

Noen skoler hadde skrevet ut oppgavene på papir for sikkerhets skyld, tross anbefaling om det motsatte.

Noen elever fikk beskjed om å vente med å starte eksamen til alle elevene i klassen hadde klart å logge seg inn.

Noen skoler tillot elevene å starte eksamen fortløpende når de fikk logget seg inn, uavhengig av om andre elever i samme klasse hadde kommet inn.

Noen elever fikk utdelt mat og drikke på en ekstra lang eksamensdag, mens andre ikke fikk noen ting.

– Urettferdig

Anna Telenius Grimsgaard i 3. klasse på Foss videregående skole var én av bare tre elever som faktisk fikk logget seg inn klokken ni i sin klasse. Resten måtte vente.

– Det er urettferdig for medelevene mine, sier Grimsgaard før hun fortsetter:

– Stemningen var rar. Flere var utålmodige. Og mange var litt lattermilde.

Men trøbbelet var ingen overraskelse. Dette var nemlig ikke første gang det var tekniske problemer knyttet til eksamen.

Sammen med medelevene hadde Grimsgaard sendt et brev til ledelsen ved Foss der de ba om å få eksamensoppgaven skriftlig.

Dette ble avslått.

– Dette var en varslet katastrofe, sier Grimsgaard.

Rektor ved Foss videregående skole, Elisabeth Ringdal, skriver i en e-post at de ikke skrev ut oppgavesettet «i tråd med instruksen gitt fra Utdanningsadministrasjonen».

Flere fikk nei til papirutskrift

Rektor Arnfinn Stautland ved Hellerud videregående skole fryktet også for resultatet.

– Jeg husker at jeg tenkte: Kommer dette til å gå bra?

Det gjorde det ikke.

– Det ble selvsagt kaotisk. Rett og slett, sier rektoren, som forteller at stresset ble for mye for noen elever. De fikk eksamen ødelagt, sier han.

Stautland kaller det en «uverdig» slutt på 13 års skolegang.

Frykter forskjellsbehandling

Rektor Inge Johnsen ved Otto Treider Private Gymnas er opprørt. Han mener situasjonen har ført til forskjellsbehandling av elevene.

Før eksamen var det mange norsklektorer som var kritiske til at elevene ikke skulle få utdelt oppgavearkene og tekstene på papir. Derfor hadde flere skoler spurt om de kunne få skrive ut arkene.

– Det å lese mange vedlegg på skjerm er ikke gunstig. På bakgrunn av debatten rundt dette spurte vi i forrige uke om vi kunne få skrive ut. Men vi fikk beskjed fra Utdanningsetaten i Oslo at vi ikke fikk lov. Eksamen skulle være heldigital, sier Johnsen.

Dermed ble hans elever sittende og vente i et par timer før de kunne gå i gang med eksamen.

– Det ble to vonde timer for mange, med mye frustrasjon.

Han ser nå at det er andre skoler som hadde skrevet ut papirene og hatt nytte av det da datasystemet kollapset.

– Da er spørsmålet mitt om elevene i hovedstaden blir likebehandlet.

Rektor Elin Stavrum ved Etterstad videregående skole forteller om mye uro da noen elever måtte sitte og vente i over én time mens andre kunne starte eksamen.

– Vi håper jo at dette ikke gir elevene dårligere resultater. Men det er jo det vi er redd for, sier hun, og fortsetter:

– Det er rett og slett ille. Tragisk.

«Katta» hadde papirkopier

Oslo katedralskole hadde derimot papirkopier da problemene oppsto, for sikkerhets skyld. Rektor Patrick Stark skriver at anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet og oppfordringen fra kommunen var å ikke dele ut papirversjon da den heldigitale eksamen skulle starte klokken 9 mandag. Han skriver disse retningslinjene gjelder «vanlig avvikling» og ble fulgt av skolen.

– For det eksamenskaoset som oppsto, var det ikke utarbeidet retningslinjer. Vi delte ut papirversjoner kl. 9.30 til de elevene som fortsatt ikke var pålogget. På det tidspunktet var det ingen klare beskjed fra Utdanningsdirektoratet, skriver Stark i en e-post til Aftenposten.

Han svarer bekreftende på at de ikke hadde fått noen retningslinjer for hva man skulle gjøre i tilfelle datasystemet ikke fungerte.

Det ble kaotisk start for mange avgangselever da eksamen i norsk hovedmål skulle avlegges mandag morgen.

Peker på direktoratet

Utdanningsetaten i Oslo sier de fulgte anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet.

– Direktoratet har anbefalt at man ikke skriver ut oppgavene, og har i tillegg presisert at dersom man gjør det, er det for egen risiko, skriver Utdanningsetaten i en e-post til Aftenposten.

Kommunen besluttet å sette ordinær eksamenstid fra kl. 10.30 til 14.30 da dataproblemene ble løst.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, skriver i en e-post at de nå jobber med å «innhente informasjon om ulike konsekvenser gårsdagens problemer hatt for de berørte».

«Vår erfaring er at de aller fleste skolene er flinke til å ivareta elevene sine på best mulig måte under eksamen, og vi forstår at dette har vært en stressende situasjon både for mange elevene og de ansvarlige på skolene», skriver han.