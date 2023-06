Skatterazzia mot kinesiske forskere ved universitet på Østlandet

Den siste dagen i mai slo Skatteetaten til mot en privatbolig og et kontor tilknyttet to kinesiske forskere. De jobber ved et universet på Østlandet.

Onsdag 31. mai banket Skatteetaten og politiet på døren til boligen den kinesiske forskeren eier. Vis mer

Tidlig om morgenen onsdag 31. mai tok Skatteetaten seg inn i en privat bolig på Østlandet. De hadde bistand fra politiet. Samtidig gikk de til aksjon mot et selskap på universitetet. Selskapet er tilknyttet de to forskerne og universitetet. Razziaen varte i mer enn syv timer. Målet var å sikre beviser i en skattesak.

De to kinesiske forskerne har jobbet ved et norsk universitet i mer enn ti år. Universitetet bekrefter overfor Aftenposten at Skatteetaten har vært i deres lokaler og begjært bevisutlevering. De har også bekreftet at aksjonen er rettet mot en av deres medarbeidere. Ellers ønsker ikke universitetet å kommentere saken ytterligere.

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten sier de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten. Det aktuelle politidistriktet bekrefter at de bisto en annen offentlig etat ved en privat adresse denne morgenen.

Skatteetatens folk var i boligen i over syv timer onsdag 31. mai. De sjekket også en bil.

Selskap er knyttet til universitetet – og kinesiske eiere

Selskapet Skatteetaten aksjonerte mot, ble opprettet noen år etter at forskerne begynte å jobbe ved universitetet. Det er et såkalt spin-off-selskap – et selskap som baserer seg på forskning ved institusjonen.

Forskeren som eier privatboligen Skatteetaten og politiet tok seg inn i, har også vært knyttet til spin-off-selskapet. Aftenposten har de siste to ukene forsøkt å få ham i tale gjennom gjentatte henvendelser. Han har ikke svart på noen av dem.

Den andre forskeren har siden oppstarten vært styreleder og senere daglig leder for selskapet. Han ønsker ikke å svare på spørsmål fra Aftenposten før saken har fått en avklaring.

Daglig leder i selskapet (i midten) sammen med Skatteetaten.

Flere kinesiske statsborgere har vært oppført som eiere av selskapet. Noen av dem har igjen eierskap i andre selskaper i Kina, ifølge kinesiske selskapsdatabaser. Enkelte av disse kinesiske selskapene har annonsert for stillinger i det norske spin-off-selskapet i Kina.

De siste ti årene har kinesiske studenter tatt såkalt næringsdoktorgrad næringsdoktorgradEn akademisk doktorgrad som tas i samarbeid med næringslivet. i selskapet.

Bæreposer ble båret ut fra kontorene til et selskap forrige onsdag.

Lojalitet til det kinesiske regimet

I en kinesisk stillingsannonse for en doktorgrad i det norske selskapet heter det at kinesiske studenter kan søke finansiering fra det som kalles China Scholarship Council (CSC).

Et slikt CSC-stipend innebærer å love lojalitet til det kinesiske regimet, ifølge svenske Dagens Nyheter og norske Khrono.

I stillingsannonser oppgis arbeidssted i selskapet å være i samme by som et annet kinesisk universitet som det norske universitetet samarbeider med.