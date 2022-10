Trebro kan ikke åpnes uten forsterkninger

Flisa bru på Innlandet forblir stengt. Broen må forsterkes før den kan brukes. Den er laget av samme selskap som lagte Tretten bru.

Flisa bru på Innlandet åpnet 2003. Den står i Åsnes kommune i Innlandet.

3. okt. 2022 12:52 Sist oppdatert nå nettopp

Etter brokollapsen på Tretten 15. august stengte Statens vegvesen flere trebroer. De ville undersøke dem for å være sikre på at ikke flere kunne falle ned.

Nå gjør veivesenet det klart at de ikke kan være sikre på at det ikke kan skje med Flisa bru, slik den står i dag.

– Konklusjonen for Flisa bru er at den ikke kan åpnes for trafikk før det er gjennomført forsterkningstiltak. Innlandet fylkeskommune støtter denne vurderingen, og starter som vegeier umiddelbart arbeidet med å prosjektere og etter hvert gjennomføre forsterkningstiltak, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Slik så Tretten bru ut etter kollapsen 15. august.

Flisa bru var Tretten brus «forløper»

Flisa bru åpnet 2003. Den ble prosjektert av Norconsult, det samme selskapet som prosjekterte Tretten bru. Det er også samme fagfolk som har vært involvert.

I en artikkel skrevet av ingeniørene som prosjekterte Tretten bru, peker de på erfaringene fra Flisa.

«På mange måter hadde de to gamle broene mye til felles», skrev ingeniørene.

Det var erfaringene fra Flisa, der man brukte eksisterende og eldre fundamenter, som gjorde at mann bygde en lignende bru på Tretten, skrev ingeniørene.

Nå er det imidlertid klart at heller ikke Flisa bru holder mål slik den er i dag.

– Innlandet fylkeskommune vil gjennomføre de forsterkingstiltakene som Statens vegvesen anbefaler, slik at Flisa bru etter hvert kan åpnes for trafikk igjen. Vegvesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning brua tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalingen om å forsterke brua. Dette er viktig for at det skal være trygt å sette trafikk på brua igjen, sier Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.