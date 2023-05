Helsedirektøren innrømmer: – Tilbudet om behandling av kjønnsinkongruens er mangelfullt

Helsepersonell i Norge vet for lite om hva de driver med for pasienter med kjønnsinkongruens kjønnsinkongruensFokuserer på selve opplevelsen av forskjell mellom kjønnsidentitet og fysisk kjønn, helt uavhengig om personer opplever lidelse eller ubehag som følge av den forskjellen. . Likevel har retningslinjen stått støtt i tre år.

– Vi vurderer det som unaturlig at alle som ønsker hjelp for kjønnsinkongruens først skal utredes psykisk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

15.05.2023 10:19 Oppdatert 15.05.2023 10:40

Både myndighetsaktører, pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell har stilt spørsmål ved forsvarligheten og organiseringen av behandling av kjønnsinkongruens i Norge. Derfor gikk Statens undersøkelseskommisjon for helsetjenester (Ukom) gjennom retningslinjene for behandlingen i Norge i våres.

Rapporten blir kalt en nødmelding av spaltist Anki Gerhardsen. Den anbefaler at retningslinjene må forandres.

Den kritikken er helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, godt kjent med.

Nå svarer Guldvog på funnene i rapporten. Den slår blant annet fast at:

den forskningsbaserte kunnskapen rundt behandlingen er mangelfull.

langtidseffekten av behandlingen er lite kjent.

retningslinjene avklarer ikke spørsmål om forsvarlighet og prioritering.

det stilles ikke krav til utredning eller gyldig grunn til å starte behandling.

kravet for samtykkekompetanse samtykkekompetanse Pasientens evne til å faktisk forstå hva hen sier ja eller nei til. for barn er uklart.

retningslinjen kan gå utover forsvarlighetskravet, og at det er stor forskjell på kompetanse og tilbud i ulike deler av landet.

Fakta Dette anbefaler Ukom i rapporten: Helse- og omsorgsdepartementet må gi Helsedirektoratet i oppdrag å revidere Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.

Pubertetsutsettende behandling ( pubertetsblokkere pubertetsblokkere Gis transbarn for å stoppe kroppen fra å gå inn i puberteten. ) og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge bør defineres som utprøvende behandling. Det kan bidra til bedre informasjon og oppfølging.

Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å opprette et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister nasjonalt medisinsk kvalitetsregister Et register som kontinuerlig samler inn og dokumenterer behandlingsresultater for en bestemt pasientgruppe. Den er basert på individuelle behandlingsforløp. . Dette for å bidra til bedre oversikt, kvalitet og å redusere uberretiget variasjon i pasientbehandlingen. Kilde: Kilde: Ukoms rapport «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens». Vis mer

– Mangelfullt tilbud

Rapporten mener også at pubertetsutsettende og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling bør defineres som utprøvende behandling, altså at den blir sett på som eksperimentell.

Det siste er ikke Guldvog enig i. Dagens behandling er ikke ny, sier helsedirektør Guldvog til Aftenposten.

– Vi må ta utgangspunkt i at dette er en etablert behandling som har vært gitt av Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus gjennom mange år.

Han sier også at helsetjenesten tilbyr flere behandlinger som heller ikke er evidensbasert evidensbasertBasert på å bruke en behandlings- og kunnskapstilnærming, fremfor tilnærminger basert på tradisjon som man ikke har funnet støtte for..

– Med dagens situasjon kan vi ikke la være å gi tilbud til de som søker det. Hvis behandlingen defineres som utprøvende, har du ikke krav på behandlingen.

– Men bivirkningene er jo ganske alvorlige?

– Det er viktig å huske at for en del mennesker med kjønnsidentitets-problemer, er dette en alvorlig tilstand som kan øke risikoen for selvmord og alvorlig dype depresjoner. Dette er viktig å ta alvorlig, sier han.

All behandling har potensielt negative sider, sier Guldvog. Han legger til at dette gjør det vanskelig å gi nasjonale råd som skal gjelde for alle.

– Kan ikke dette være potensielt skadelig for barn og unge?

– Jo, vi er enige med Ukom om at det er et mangelfullt tilbud i Norge.

– Vi vurderer det som unaturlig at alle som ønsker hjelp for kjønnsinkongruens først skal utredes psykisk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Unaturlig å møte med psykiatrisk utredning

I et svar på kritikken fra Anki Gerhardsen, skriver Guldvog at han mener man ikke burde møte mennesker med kjønnsidentitetsproblemer med en psykiatrisk utredning.

Han erkjenner at 75 prosent av de som henvises til den nasjonale behandlingstjenesten har en psykisk lidelse. Det står i rapporten til Ukom. Men han påpeker at 25 prosent ikke har det.

– Vi vurderer det som unaturlig at alle som ønsker hjelp for kjønnsinkongruens først skal utredes psykisk.

Han mener at dette kan oppfattes som provoserende for pasientene. Men det handler ikke om at tilbudet ikke skal ytes der det er behov.

– Det er utrolig viktig å ikke avfeie unge som har disse problemene. Det er ekstremt viktig å møte dem med varme, de er i utgangspunktet i en utsatt og diskriminert gruppe.

– Er det å tilby psykiatrisk hjelp å avfeie?

– Nei, ikke nødvendigvis. Dette er et spørsmål om hvordan ivareta tilbudet. Det går an å gjøre det på ulike måter, men jeg er usikker på den rutinen om psykologisk vurdering før de kommer og får snakke med noen som kan mye om kjønnsinkongruens.

Fakta De pårørendes bekymringer i rapporten: Stiller spørsmål ved forsvarligheten av behandlingen.

Utredningen var krevende. Oppfølgingen var ikke tilstrekkelig i den sårbare og utsatte situasjonen de pårørende oppfattet at de unge var i.

Oppfølgingen var ikke god nok for andre diagnoser eller problemstillinger som ungdommene også hadde. Det ble ikke stilt spørsmål om kjønnsbekreftende behandling var rett for deres barn.

Utrednings- og behandlingsforløpet skapte frykt hos ungdommene, opplevde foreldre. De ble redd for å ikke få behandling eller for å få feil behandling.

Informasjonen om behandling, effekt og bivirkninger var mangelfull.

Foreldre og familie ble lite involvert. Det ga ekstra belastning for både ungdommene og familiene.

Foreldre opplever et krysspress fra ulikt hold og ulike fellesskap som påvirker barna deres. Kilde: Ukoms rapport «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens». Vis mer

Følger retningslinjene ulikt

Rapporten slår også fast at både kunnskapen og tilbudet er forskjellig i ulike deler av landet.

– Det er et tydelig funn i vår undersøkelse at den eksisterende retningslinjen tolkes og praktiseres ulikt i helsetjenesten. Helsepersonell forteller at de opplever å stå i etiske, juridiske og faglige dilemma grunnet manglende tydelighet og eller normering.

Det forteller Pål Iden, direktør i Ukom.

– Tror du ikke at enkelte fastleger og helsepersonell kan føle seg usikre?

– Det er nok riktig. Vi trenger et stort kompetanseløft, sier Guldvog.

– Retningslinjene er ikke en konkret veiledning om kliniske beslutninger. Hvis helsetjenesten ønsker en slik konkret veiledning, vil vi vurdere på hvilken måte det kan skje.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng skriver i en e-post at de skal gå i dialog med Ukom, de kliniske miljøene og brukerorganisasjoner.

Her vil direktoratet vurdere om det er behov for å justere retningslinjen.