Forsvarssjefen innrømmer «betydelige operative svakheter» – vil ha 80 milliarder kroner ekstra

Norge vil ikke klare å stå i en krig. Nå ber forsvarssjef Eirik Kristoffersen om ytterligere 8 milliarder kroner i året frem til 2031.

F.v.: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mottok onsdag morgen forsvarssjef Eirik Kristoffersens fagmilitære råd. Vis mer

– Russland er den fremste trusselen mot Norge og norske interesser.

Slik startet forsvarssjef Eirik Kristoffersen fremleggelsen av sitt fagmilitære råd onsdag. Rådet overleveres forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Det skal danne et viktig grunnlag for regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret. Den kommer neste år.

– Norges sikkerhetssituasjon har endret seg de siste årene. Vi står nå i en alvorlig tid preget av usikkerhet, sa Kristoffersen.

Han påpekte også at Arktis og Norges nærområder er blitt viktigere, med økt alliert tilstedeværelse.

– Sannsynligheten for en konflikt som inkluderer Norge, har økt, sa Kristoffersen.

– Må skje raskt

Men noe av innholdet i rådet var allerede kjent. Aftenposten har tidligere fått innsyn i sentrale deler av rådet. Der kommer det frem at Kristoffersen blant annet mener at Forsvaret har «betydelige operative svakheter».

Med andre ord: Forsvaret er dårlig forberedt på krig.

– Rådet blir et svært viktig innspill til hvordan vi kan styrke Forsvaret og Norges sikkerhet, sa Gram.

– Selv om forsvaret har betydelige operative svakheter, er forsvarets sin vedtatte innretning og godt utgangspunkt for videre utvikling, sa Kristoffersen.

– Det er min vurdering at Norge må styrke forsvarsevnen, både nasjonalt og i rammen av Nato. Og denne styrkingen må skje raskt, understreket han.

Fem fokusområder

I rådet trekker Kristoffersen frem at sivile og militære mål er dårlig beskyttet fra angrep fra luften, som missilangrep. Dette er én av de største utfordringene. Men Forsvaret er heller ikke i stand til å angripe mål som er langt borte. Og Sjøforsvaret må styrkes.

I tillegg er Forsvaret for lite. Det mangler personell, materiell, ammunisjon og drivstoff. Bygg og anlegg må utbedres, bedre IKT-systemer må komme på plass.

– Dagens personell- og kompetansesituasjon er den største risikoen for utviklingen av Forsvaret, sa Kristoffersen.

F.v.: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen før fremleggingen av forsvarssjefens fagmilitære råd onsdag morgen.

I rådet identifiserer Kristoffersen «fem fokusområder». Disse mener han kan gjøre Forsvaret mer utholdende og bedre i stand til å håndtere krevende situasjoner:

Rette opp de største strukturelle svakhetene i dagens forsvar. Kjøpe flere ubåter og fregatter. Bedre luftvern som kan beskytte mål mot trusler fra for eksempel fly-, drone- og missilangrep. Missiler, målstyrte våpen som kan ramme fienden på lang avstand. Bygge opp kapasiteten i Forsvaret, eksempelvis kjøpe nye helikoptre.

– Disse fem fokusområdene gir veivalg og retning for Forsvaret, sa Kristoffersen, som påpekte at de er «skalerbare».

Stridsvogner vies lite plass. Aftenposten har tidligere omtalt at Kristoffersen var imot at regjeringen bruker nesten 20 milliarder kroner på nye stridsvogner.

Vil ha 80 milliarder mer

For å bedre situasjonen trenger forsvaret særlig én ting: Mer penger. Kristoffersen anbefaler en kraftig økning i forsvarsbudsjettet. Uten det må man kutte og prioritere hardere.

– For å realisere den gjeldende langtidsplanen har vi beregnet et merbehov, frem til 2028, på rundt 58 milliarder kroner, sa Kristoffersen.

Men skal Forsvaret også satse på bygg og anlegg og kjøpe «stridsavgjørende ammunisjon», som missiler og artillerigranater, stiger beløpet.

Skal Kristoffersen få alt han ønsker seg, vil Norge trenge nesten 80 milliarder kroner ekstra de neste fem årene.

I tillegg kommer en tilleggsfinansiering for å betale for nye skip til Sjøforsvaret. Og alt på toppen av budsjettøkningen som allerede er planlagt.

I rådet konkluderer Kristoffersen: «For å realisere rådets høyeste ambisjon er det estimert et behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag åtte milliarder kroner ekstra hvert år i perioden fra og med 2025 til og med 2031.»

At Forsvaret vil være dårlig i stand til å håndtere en krigssituasjon, var også konklusjonene til rapportene fra Forsvarskommisjonen og Forsvarets forskningsinstitutt, som kom tidligere i vår. Også Forsvarskommisjonen anbefalte en betydelig økning av forsvarsbudsjettet.

Forsvarsministeren innrømmer at det er snakk om store beløp. Det vil gå ut over andre deler av samfunnet.

– Det er ingen tvil om at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Vi har behov for et større forsvar, sa Gram, som føyde til:

– Det er en veldig krevende utfordring vi har fått. Men situasjonen er alvorlig, og Forsvaret må styrkes.