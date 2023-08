Foreningen Fri beklager pedofili-støtte. Innrømmer at unnskyldningen burde ha kommet for lenge siden.

A-magasinets sak om at pedofile fikk bli en del av homobevegelsen på 80-tallet vekker reaksjoner. Skeive ledere kaller det «en mørk flekk på historien vår».

Fri-leder Inge Alexander Gjestvang.

Publisert: 25.08.2023 15:19

«Dagens ledelse i FRI er blitt gjort oppmerksom på en del av vår historie som aldri skulle ha funnet sted», skriver organisasjonen i en beklagelse de har publisert på sine nettsider.

Unnskyldningen kommer etter at A-magasinet i går skrev om den pedofile arbeidsgruppen, som fikk støtte av Kim Friele og i 1982 ble tatt opp som en egen underavdeling av Det norske forbundet av 1948, Fris forløper.

Hos Fri heter det videre at de tar fullstendig avstand fra denne delen av organisasjonens historie, og at de står for noe helt annet i dag.

«Vi ønsker å beklage de hendelsene som fant sted og gi tydelig uttrykk for at gruppen aldri skulle ha blitt godkjent som en del av DNF-48. Vi erkjenner alvoret i saken, og vi tar dette som en påminnelse om viktigheten av å kontinuerlig arbeide for et inkluderende og trygt miljø for alle.»

Fakta Fra DNF til FRI Det Norske forbundet av 1948 var Norges første homoorganisasjon og ble grunnlagt i 1950. Den var da en underavdeling av den danske organisasjonen Forbundet av 1948. Kim Friele var leder av DNF fra 1966–1971, og ansatt som generalsekretær frem til 1989. DNF og flere andre organisasjoner ble samlet i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i 1992. I 2016 skiftet LLH navn til Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vis mer

– Viktig at det kommer frem

FRIs leder Inge Alexander Gjestvang sier til Aftenposten at han mener det er viktig at informasjonen kommer frem, selv om den er vond og vanskelig å forholde seg til.

– Dette gir oss en mulighet til å ta et kraftig oppgjør med noe som aldri skulle ha skjedd. Skal man lære av historien må man kjenne den, derfor setter vi stor pris på de modige ofrene som har stått frem i saken. Deres historier er med oss i hjertet, og i FRIs arbeid fremover.

Gjestvang legger til at det å lese slike saker kan vekke vonde tanker for mange. På organisasjonens nettsider kan man finne informasjon om ulike hjelpelinjer og hjelpetelefoner som tilbyr støtte.

– Dersom noen har historier eller annen informasjon de mener vi bør kjenne til, setter vi pris på at de kontakter oss.

Vet lite om omfanget av overgrep

A-magasinet er i kjølvannet av artikkelen blitt kontaktet av flere som har opplevd overgrep da de kom inn i det skeive miljøet som mindreårige. En kvinne skriver at hun «har brukt mye av mitt voksne liv på å komme over overgrep som skjedde da jeg for første gang møtte det skeive miljøet som fjortenåring.»

– Hva vet dere om omfanget av overgrep mot mindreårige i det skeive miljøet?

– Dette har vi dessverre ikke oversikt over, sier Gjestvang.

– Vet dere noe om grunnen til at dokumentene om den pedofile gruppen ikke finnes i det offisielle organisasjonsarkivet?

– Nei, sittende ledelse i FRI mottok informasjonen om denne delen av historien først gjennom A-magasinet.

– Burde unnskyldningen ha kommet før?

– Unnskyldningen burde ha kommet for lenge siden. Dessverre har dagens ledelse i FRI ikke hatt kunnskap til saken før vi ble kontaktet av A-magasinet.

Fakta Dette er saken A-magasinet skrev i går om en pedofil arbeidsgruppe som eksisterte i Norge på 1970- og 1980-tallet. Gruppen arbeidet for å fjerne den seksuelle lavalderen eller senke den gradvis. Gruppen fikk støtte av homobevegelsen og Kim Friele, som deltok på konferanser de arrangerte og holdt støttende innlegg. I 1982 fikk gruppen bli en del av homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948 – med mulighet for statsstøtte. De ble kastet ut i 1983 etter en presseskandale. Vis mer

Kjell Erik Øie, tidligere leder av DNF-48.

Kjell Erik Øie: – En mørk flekk på historien vår

Kjell Erik Øie var leder av Det norske forbundet av 1948 (DNF) fra 1987 til 1991, og medlem av styret i årene før det.

– Hva visste du om dette?

– Jeg kjente til debatten rundt pedofili i organisasjonen og deltok på et medlemsmøte der pedofili ble diskutert. Der holdt jeg et innlegg som var mot enhver form for aksept av pedofile. Så jeg er trygg på at jeg har hatt riktig standpunkt hele tiden. Men jeg var ikke kjent med at arbeidsgruppen gikk inn i DNF.

Øie mener at saken i liten grad preget DNF.

– Noen besluttet at disse folkene skal vi støtte. Deretter fikk den pedofile organisasjonen internt oppsving på det. Da saken ble kjent blant medlemmer i DNF, ble den veldig fort lagt død, sier han.

– Hva tenker du er grunnen til at dette kunne skje?

– Det er vanskelig å spekulere i. Men den «snille» forklaringen er at noen syntes synd på noen, og tenkte at de trengte sympati og støtte. Jeg husker en debatt hvor man prøvde å gjøre dette til et spørsmål om barns seksuelle rettigheter, en bisarr frigjøringskamp for barn, sier Øie.

Øie sier at han stiller seg helt bak det Fri-leder Inge Alexander Gjestvang skriver, og mener det er på sin plass med en unnskyldning.

– Dette er en mørk flekk på historien vår.

– Tenker du at det skeive miljøet har vært med på å legitimere overgrep?

– Det synes jeg er å ta for mye i. Det var noen sentrale personer som gjorde noe som i ettertid kan bli brukt som en legitimering. Men det var ikke på noen måte forankret i organisasjonen. Vi har likevel et ansvar fordi det var vår organisasjon de tilhørte.

– Hvorfor finnes det ikke spor av dette i organisasjonsarkivet?

– Veldig mye av arkivet til DNF er gått tapt, i forbindelse med flytting av kontor. Jeg har ikke noe holdepunkt for å tro at noen bevisst har fjernet noe materiale.

Gro Lindstad

Kjempet mot pedofili internasjonalt

Gro Lindstad var leder av LLH fra 1992 til 1998. Da var hun med på å kjempe for at organisasjoner for pedofile måtte gå ut av ILGA, den internasjonale paraplyorganisasjonen for skeive foreninger.

Hun kaller samarbeidet med pedofile i Norge «en forferdelig trist og sort flekk på norsk skeiv historie som aldri burde ha skjedd», og støtter at det nå har kommet en unnskyldning fra Foreningen Fri.

– Man burde ikke hatt en ansvarlig ledelse som sa ja til dette, samtidig som man jobbet intenst for å bedre omdømmet til homofile og for å styrke rettighetene til to likeverdige parter, sier Lindstad.