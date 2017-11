PechaKucha: Christian Forsberg var redaktør i Natt&Dag. Så forlot han karrièren og fulgte guttedrømmen.

Hele prosjektet startet etter en dramatisk motorsykkelulykke for to år siden. Så bestemte han seg for å bli sin egen barndomshelt.

Under en tre år lang reise har Christian Forsberg jobbet med prosjektet Easywriter under navnet Chris Felt. Han har skrevet en diktsamling og laget musikkvideoer.

Over kan du se Christian Forsberg fortelle om ulykken, barndomsdrømmen og prosjektet Easywriter.

Christian Forsberg

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder. Foredragsholderen får snakke i 20 sekunder om hvert av dem.

PechaKucha-foredragene Aftenposten henter inn, er fremført på PechaKucha night Oslos arrangementer.