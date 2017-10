Oslos politimester støtter generell bevæpning

– Når situasjonen for våre mannskaper og publikum har endret seg, tror jeg det er riktig at vi bevæpner mannskapene, sier Sjøvold til TV 2.

Politimesteren var til stede under en kontraterrorøvelse foran Stortinget mandag. Scenarioet de øvde på, ligner på det man har sett flere steder i Europa nylig: Gjerningspersonen kjører på folk med bil og bruker deretter kniv til å angripe andre.

Bøe, Torstein / NTB Scanpix

– I en slik situasjon må politiet skyte bilføreren med en gang. Da nytter det ikke å fomle og finne et magasin eller låse opp et skytevåpen fra et skrin, mener Sjøvold.