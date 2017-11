Det er fullt kaos om hva som skjer i SSB-saken.

Det ble ikke noe av det planlagte møtet mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) fredag morgen.

Årsaken er at Meyer stilte på møtet med advokat Dag Steinfeld, og at finansministeren ikke ønsket å møte henne med en advokat til stede.

I stedet satt Meyer og Steinfeldt i et nesten én time langt møte med Finansdepartementets embedsverk.

Konflikten knyttet til SSB og Meyers lederstilling er nå trappet betydelig opp og kan bli en arbeidsrettslig konflikt.

– Har ikke levert oppsigelse

På jakt etter drosje i Akersgaten etter møtet i Finansdepartementet uttalte Meyer seg til journalistene i en slags impovisert pressekonferanse.

– I dag fikk jeg invitasjon om et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg i dag. Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noe varsel om oppsigelse. Derfor følte jeg behov for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sa hun.

På gaten etter møtet gjorde arbeidsrettsekspert Steinfeld det klart at han mener statsråden som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig overfor Meyer. Han sa det eksisterer et lovverk som må følges dersom møtet skulle dreie seg om en oppsigelse.

– Den må alle følge, også finansministeren. Hvis man blir invitert til et oppsigelsesmøte for å forsvare seg, har man rett til advokat, sa Steinfeld.

Finansdepartementet: - Ikke vanlig å ha med advokat

Finansdepartementet skriver følgende i en pressemelding at «det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embedsverk».

«Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen. Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig. Finansministeren er først og fremst opptatt av å skape ro rundt situasjonen, ikke minst av hensyn til SSBs mange ansatte, og å sikre at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdrag», heter det i pressemeldingen.

Fakta: Konflikten i SSB * Administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå er fredag morgen kl. 9 i et tredje møte med finansminister Siv Jensen (Frp). Torsdag meldte flere medier at Meyer vil gå av. Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt. * Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten. * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent. * Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i fremtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene. * Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet. (Kilde: NTB, Aftenposten)

Allmøte i SSB senere fredag

Det var et stort pressekorps foran departementet da Meyer for tredje gang dukket opp for å presentere planene for omorganisering for Jensen fredag morgen. Meyer var også ledsaget av SSBs informasjonssjef Jon Olav Folsland.

Hun ville ikke svare på spørsmål, men sa følgende på vei inn i Finansdepartementet klokken 08.47:

– Jeg skal komme tilbake til hva som har skjedd etter møtet med finansministeren.

Aftenposten var en av de mange mediene som i går ettermiddag fikk opplyst fra flere kilder at SSB-sjef Christine Meyer ville gå av.

Aftenposten fikk også opplyst fra ulike kilder at det er planlagt et ekstraordinært styremøte i SSB fredag ettermiddag.

Det er tredje møtet på under to uker mellom de to i tilknytning til bråket rundt omorganiseringen i SSB.

Fakta: Christine Benedichte Meyer * Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. * Født 22. januar 1964 i Bergen. * Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011. * Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015. * Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011. * Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. * Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. Prosessen har skapt interne konflikter i SSB. (NTB)

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet

Onsdag kveld skrev Aftenposten at tillitsvalgte hadde sendt et bekymringsbrev til Arbeidstilsynet om et svært vanskelig arbeidsmiljø i SSB.

Brevet var sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Arbeidstilsynet, med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.

«Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå,» het det i brevet fra NTL.