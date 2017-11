Marevan som er et mye brukt blodfortynnende legemiddel, reduserer risikoen for kreft med 16 prosent, viser ny studie. Det skriver Bergens Tidende.

Effekten er sterkest for prostata- og lungekreft. Mennesker som har gått på Marevan har over 30 prosent redusert risiko for prostatakreft og 20 prosent redusert risiko for lungekreft.