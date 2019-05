KrF er med på avgiftskutt på sider

– Når vi først skal produsere sider, er det fint om det er småprodusenter i Hardanger som gjør det, sier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB.

Han viser til at det for ett år siden ble tatt et lignende grep for små ølprodusenter, og at avgiftskuttet i denne omgang gjelder noen ytterst få produsenter. Nå blir ordningen gjort produktnøytral gjennom det Storehaug beskriver som en teknisk justering.

– Hovedlinjen i alkoholpolitikken ligger fast, fremholder han.

Tirsdag legges revidert nasjonalbudsjett frem, og for første gang har KrF vært med på innsiden av prosessen.

Småprodusenter

Regjeringen foreslår at dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider og lignende alkoholvarer.

«Små bryggerier» betyr de som produserer under 500.000 liter sider og lignende, som har styrke fra 3,7 til 4,7 prosent og kan selges i butikk.

– Hovedhensikten er å likestille sider, mjød og lignende produkter med det vi gjorde på øl i fjor, sier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik peker på det samme:

– Det gir nye muligheter for dem som jobber med denne delen av norsk matkultur.

Høyres Elin Agdestein i finanskomiteen sier det er viktig for regjeringen å understøtte den store veksten i produksjonen av lokal mat og drikke:

– Det er viktige tilleggsnæringer og gründere vi ønsker å støtte.

Jan Tomas Espedal (arkivfoto)

Fikk kritikk

Men regjeringens avgiftskutt for små ølprodusenter i fjor fikk skarp kritikk fra eksperthold. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo skrev i en kronikk at denne politikken bryter med «de sentrale prinsippene i skattesystemet», og hun advarte mot lavere skatteinntekter.

Endringen er sløsing med offentlige ressurser og åpner døren på vidt gap for landets særinteresser, som alle ønsker avgiftskutt for å øke lønnsomheten, ifølge økonomen.

– Det viktigste er å bedre konkurransesituasjonen for de norske små bryggeriene kontra de store utenlandske, ikke å gi forbrukerne lavere pris, svarer Bjørnstad i Frp.

Han erkjenner likevel at det ikke er noen begrensninger i ordningen for å hindre at avgiftskuttet blir brukt til å senke prisene, men viser til at bedre marginer i små norske produsenter vil gjøre at de klarer seg bedre.

I fjor advarte Konkurransetilsynet mot at særbehandling av småbedrifter kan ta bort et viktig incentiv for å vokse seg større.

– Jo, men det er en gradvis nedtrapping av avgiftskuttet. Du får størst avgiftslette på de første 50.000 literne, sier Bjørnstad.