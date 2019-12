(STAVANGER AFTENBLAD): Det var turgåere som fant den døde på Regestranden i Sola mandag kveld.

Tirsdag kveld ble den første av de tre siktede pågrepet av politiet, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Dagen etter ble avdødes bil funnet dumpet i Ølberg havn.

– Omtenksom og snill

Familien beskriver Sigbjørn Sveli som omtenksom og snill, og finner det svært vanskelig å forstå at noen ville skade et slikt menneske. I arbeidet sitt var han nøyaktig og pliktoppfyllende, og arbeidsgiveren Jæren Industripartner beskriver også Sveli som en raus kollega, skriver Stavanger Aftenblad.

Familien skriver ifølge NRK videre at han likte å se på livet i helgene og at han kjørte folk han kjente til steder og hjem fra steder om kvelden:

«Han likte å se på TV og lese nyheter på PC. Kunne fortelle oss om ting han hadde sett eller lest når vi møttes. Han lurte ofte på om vi hadde sett eller lest om dette. Likte å gå i butikker for å se etter små ting å kjøpe. Samlet på ulike ting opp gjennom årene. Han likte å klare seg selv».

Ifølge NRK tyder mye på at Sveli kan ha blitt utsatt for vold et annet sted enn der han ble dumpet.

Etter at bilen til 44-åringen ble dumpet ved Ølberg kai, forsvant flere av de siktede fra stedet i en taxi, melder NRK.

– Knytter seg selv til saken

Politiet sendte torsdag ut følgende pressemelding:

«I avhør har to av de siktede erkjent at de var involvert i drapet på en mann i 40-årene som mandag ettermiddag ble funnet død på Regestranden i Sola kommune. Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge.»

Ifølge Berge er det ingen kjent tidligere relasjon mellom avdøde og de siktede.

De siktede i drapssaken er lokale menn i 20-årene. En 23-åring fra Klepp og en 22-åring fra Forsand ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, med brev-, besøks- og medieforbud, de to første ukene i full isolasjon. Den tredje siktede, en 20-åring fra Jæren, skulle også i fengslingsmøte torsdag, men dette ble utsatt fordi politiet trengte mer tid til å sjekke ham inn eller ut av saken.

– Politiet opplever at det er nødvendig at vi gjennomfører ytterligere sporsøking før vi bestemmer hva vi gjør med siktede nummer tre, sier Lars Ole Berge, påtaleansvarlig i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet. Nytt fengslingsmøte er berammet til fredag klokken 12.

Politiet fortsetter arbeidet

Politiet fortsetter arbeidet med å hente inn informasjon. Gjennomgang av elektroniske spor står sentralt, i tillegg til andre undersøkelser. Også avdødes bil blir grundig gjennomgått av kriminalteknikere.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde. Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt og politiet må sammenstille informasjon før vi kan gå ut med mer konkrete opplysninger, opplyser politiet.

Torsdag ble det tent lys på funnstedet på Regestranden, til minne om Sigbjørn Sveli.