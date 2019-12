Alle ambulansefly i Finnmark ute av drift på grunn av sykdom

Det opplyser Babcock, som opererer ambulanseflyene, i en pressemelding. Årsaken er sykdom og mangel på bemanning til flyene, ifølge selskapet. Dette « vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene».

«Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom. Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg frem til basene», heter det i fra driftssjef i Babcock Norge, Hilde Sjurelv, i pressemeldingen.

Reservefly kan bare lande på lange rullebaner

For å kompensere for redusert beredskap leier Babcock inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen.

Fakta: Fakta om luftambulansetjenester i Norge * Luftambulansetjenesten er finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. * Tjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. * Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud. * Luftambulansetjenesten HF har per i dag kontrakt med to operatører: – Norsk Luftambulanse AS opererer fra 1. juni 2018 alle landets tolv baser med legehelikoptre. – Babcock Scandinavian Air Ambulance AS opererer fra 1. juli 2019 alle landets ambulansefly. * Legehelikoptre er lokalisert på tolv steder: Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog, Dombås og Evenes. Basen i Lørenskog har to helikoptre. Ved samtlige baser er det døgnkontinuerlig beredskap. Legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr. * Ambulansefly er lokalisert på sju steder: Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen, med til sammen ni fly i tjeneste. Basene Alta og Gardermoen har to fly hver. * I tillegg kan redningshelikoptrene benyttes til luftambulanseoppdrag dersom ikke søk- og redningsoppdrag må prioriteres foran. Basene for redningshelikopter er på seks steder: Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge. Også disse har døgnkontinuerlig beredskap. * Alle baser for legehelikopter og redningshelikopter har legebil i tillegg til helikoptre. Disse brukes ved hendelser i nærområdet eller når dårlig vær forhindrer bruk av helikopter. Kilde: Norsk Luftambulanse

Dette kan dog bare lande på lengre rullebaner, og ikke på kortbanenettet, som utgjør de mindre flyplassene i fylket.

Luftambulansen HF, det statlige helseforetaket som har det overordnede ansvaret for luftambulansetransport, sier de er kjent med at alle fly i Finnmark står.

– Vi skjermer derfor våre kortbanefly i Tromsø og Bodø for å kunne håndtere eventuelle akutte oppdrag i Finnmark og Nord-Norge. Samtidig bruker vi tjenestens andre fly til å håndtere andre oppdrag, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik til NRK.

Mye problemer

Det har vært store problemer med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge den siste tiden. 6. desember ble fire fly satt på bakken på grunn av tekniske utfordringer. Samtidig fikk den resterende flåten med kortbanefly værbegrensninger.

– Nok en gang sitter vi i Øst-Finnmark uten et ordentlig tilbud. Det er uakseptabelt, sier kommunelege Hanne Lossius i Berlevåg til NRK.

Først 20. desember var alle luftambulanseflyene tilbake i normal drift. Da ble også mesteparten av den ekstra beredskapen trappet ned.

Babcock har imidlertid hatt ett ekstra fly i beredskap gjennom julen, og Luftambulansetjenesten HF opplyste tidligere i desember at et ekstra jetfly også beholdes fram til 5. januar.

Forsvarets helikopter i Kirkenes, som var del av den ekstra beredskapen, blir også værende fram til 15. januar.