Mann døde under trefelling i Modum

Mannen ble meldt savnet av familien rett før midnatt tirsdag. Han drev med rydding og felling av skog i utfordrende terreng. Familien, som ikke hadde hørt fra ham siden 13.30, iverksatte selv leting og funnet blant annet en ATV, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

– Mannens sønn fant ham liggende fastklemt under et tre, mens nødetatene var på vei. Det var tydelig at han hadde fått treet over seg etter å ha felt det, skriver politiet.

Ulykken fant sted i Modum kommune i tidligere Buskerud fylke, nå Viken. Mannen ble erklært død på stedet.