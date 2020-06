Søndag 24. mai var misjonshuset på Vrångö i Västra Götaland fullt av folk. Sangere fra tre forskjellige kor var samlet til økumenisk korkonsert på den vakre øya i Göteborgs skjærgård.

Noen dager senere ble folk syke. 11 av 15 testede kordeltagere, mange av dem eldre, fikk påvist koronaviruset, skrev Gøteborgs-Posten. I dag har 100 personer, om lag halvparten av befolkningen på øya, symptomer.

– Det føles som om pesten har kommet hit, sa en av beboerne på Vrångö til SVT.

Et par timers kjøretur lenger nord, i de «norske» hyttekommunene nær grensen til Norge, er det knapt registrert smitte.

Men smitteutbruddet etter allsangfesten i Göteborg, samt en svært kraftig økning i antallet testede, har ført til at norske hytteeiere i Bohuslän kan glemme hytteferieplanene med det første.

Dette er de nye reisekravene til regjeringen

Bohuslän og nabokommunene er tilholdssted for mange av de 12.400 nordmennene som ifølge svenske SCB har hytte i Sverige.

Fredag la regjeringen frem nye krav for hvor lite smitte det skal være for at nordmenn kan reise et sted uten å bli pålagt ti dagers hjemmekarantene:

Regionen må ha færre enn 20 nye smittede pr. 100.000 innbyggere i uken de siste 14 dagene. Regionen må også ha færre enn fem innleggelser pr. 10.000 innbyggere. Andelen positive prøver må være under 5 prosent.

– Det er mange områder i Sverige som ligger to ganger eller mer over det som er satt som kriterium hva angår nye tilfeller og innleggelser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

De fleste svenske regionene er langt unna å tilfredstille de norske smittekravene, viser tall Aftenposten har innhentet fra svenske folkehelsemyndigheter.

Oslo hadde i uke 23 et bekreftet smitteantall på 12 per 100.000 innbyggere. Den andre regionene ligger svært lavt i forhold til dette, med Viken (1,5), Innlandet (0,8), Vestfold og Telemark (0,7) og Rogaland (0,6) som de neste på listen.

Svært lite smitte i grensekommunene

Smittetallene viser samtidig at det knapt er registert koronasmitte i de mest populære hyttekommunene i grenseområdene mot Norge. I Strömstad er det for eksempel registrert færre enn ti tilfeller totalt siden epidemien startet.

Men siden Bohuslän er en del av regionen Västra Götaland, hjelper det lite at smittetallene er svært lave i grensekommunene. Andelen påvist smittede var i uke 23 16 prosent, noe som er mer enn tre ganger mer kravet fra Norge.

Dermed må smittetallene kraftig nedgang til før regionen skal få grønt lys fra regjeringen. I tillegg kommer også de andre kravene som de også er langt unna.

Korfesten på Vrångø er et av flere store utbrudd som gjør at det neppe vil skje med det første.

Tallene som gjør Götaland til karantene-land

Det siste døgnet ble det rapportert 19 nye dødsfall i Västra Götaland.

110 av de 196 nye påviste smittetilfellene i Sverige fra onsdag til torsdag, ble påvist i denne regionen.

Antallet påvist smittede ble nesten tredoblet i forrige uke fra 874 i uke 22 til 2132 i uke 23. Dermed er det påvist 8125 smittede og 602 dødsfall i regionen. Til sammenligning er det 8600 påviste tilfeller i hele Norge.

Forklaringen på den kraftige økningen er imidlertid ikke bare store enkeltutbrudd.

Enda viktigere er det at Västra Götaland i uke 23 trappet opp testingen kraftig og testet 14.000 innbyggere. Det betyr at regionen testet flere enn hele Norge i uke 23. Dermed økte også antallet som fikk påvist smitte.

Fredag lå det 235 pasienter på sykehus i Västra Götaland med koronasmitte. 52 trengte intensivbehandling.

Värmland frykter for fremtidige relasjoner

Mange nordmenn har også hytte i Värmland. Denne regionen har også langt igjen for å tilfredsstille norske smittekrav.

Andelen som fikk påvist koronaviruset var på 12 prosent, men Helsedirektoratet krever fem prosent andel.

I Värmland er det totalt påvist 723 koronasmittede etter til sammen 7079 prøver. Fredag lå det 26 personer på sykehus i Värmland. Fem av dem fikk intensivbehandling.

– På lengre sikt er jeg urolig for hvordan vi kan opprettholde den gode relasjonen vi alltid har hatt til Norge, sier landshøvding i Värmland, Georg Andren. Han er skuffet over at den norske regjeringen har satt så strenge krav at heller ikke Värmland fikk grønt lys.

Landshøvdingen oppfordrer innbyggerne til å gå sammen for å få ned smittetallene raskt.

Uten norske sommerferiegjester, grensehandel og turister, kan koronaepidemien få enda større konsekvenser for regionen, som har hatt 49 dødsfall.

– Tryggere å dra til Bohuslän

Den eneste regionen i Sverige som tilfredstiller de norske kravene, er Gotland.

– Denne logikken har jeg vanskelig for å forstå, sa ordføreren i Strømstad Kent Hansson til Göteborgs-Posten.

– Det er Göteborg och Stockholm som er rammet. Når nordmennene kommer til Gotland, så treffer de jo stockholmerne, sier ordfører i kommunestyret i Sotenäs Mats Abrahamsson til gp.se.

Han reagerer på hvordan norske helsemyndigheter beskriver situasjonen i området.

– De sier at Bohuslän har et ganske høyt antall smittede, og er langt unna å innfri de kriteriene som Norge satt opp for å åpne grensen. Men det er fordi Göteborg regnes med.

Etter Gotland, er det Västerbotten, Norrbotten, Skåne og Sörmland som ligger nærmest smittekravene som Helsedirektoratet og FHI har bestemt.

Erna Solberg: Gotland blir stengt hvis smitten øker

Aftenposten stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag om logikken bak å åpne for reiser til Gotland.

– Har dere tenkt over at de svenskene som drar til Gotland hovedsaklig kommer fra Stockholm, som er det verst rammede smitteområdet i landet? Er det fare for at dette kan gå ut over nordmenn som velger å dra dit?

– Hvis det skjer, vil det slå seg ut i smittetallene. Da vil Gotland bli stengt. Det er det som er mekanismene bak metodikken her, svarte Solberg.

Hun forklarte at kriteriene som er innført betyr at dersom det kommer nye smitteutbrudd i Norge, som går over den nyinnførte tiltaksgrensen på 20 bekreftede smittede per 100.000 innbygger, vil denne regionen bli stengt for utlendinger.

Hvordan gikk det med korfesten?

Hver fjerde innbygger som er testet på Vrångö frem til 9. juni, har fått påvist koronaviruset.

Kommunelegen i Göteborg har oppfordrer alle til å holde seg unna øyene i byens skjærgård.

«Dere kan være forsiktig optimistiske», skriver lege Henrik Åhsberg ved Styrsø vårdcentral på Facebook.

«De iverksatte tiltakene ser ut til å virke bra, og nå er det viktig at man fortsetter å følge anbefalingene de neste ukene. Hold avstanden og vask hendene deres! Vær forsiktige, men vær ikke redde», er legens oppfordring.

FHI og Helsedirektoratet skal vurdere hvilke regioner som eventuelt får grønt lys på nytt om to uker.