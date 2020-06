Flaske med kinaputter eksploderte i Vikna – fire gutter skadd

Politiet fikk melding om hendelsen i området Aunevatnet klokka 16.49 tirsdag. Politiet meldte først at det var to gutter som var skadd, men senere viste det seg at det var totalt fire.

– Ungene har lekt med en flaske, og flaska har eksplodert, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

To av guttene er kjørt til lege i ambulanse, mens de to andre er kjørt til lege av foreldrene sine. Skadeomfanget er ukjent, men det dreier seg om skader i armer, ifølge operasjonslederen.

Politiet opplyser at det trolig er kinaputter som har eksplodert i flaska. Det er meldt om at det ikke skal være flere tilsvarende flasker på stedet.