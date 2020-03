Helsedirektoratet gikk søndag kveld ut med råd om at alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, bør være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Det samme gjelder de som har vært i kontakt med smittede.

Rådet kom etter at fem ansatte på øyeavdelingen på Ullevål sykehus har fått påvist det nye koronaviruset, etter at en lege som hadde vært på reise i Nord-Italia gikk på jobb etter ferien.

Flere bedrifter sendte imidlertid allerede tidlig sist uke ut melding om at ansatte som har reist i smitteutsatte områder skulle gå i karantene i 14 dager.

Og fredag ettermiddag bestemte ledelsen i Vestre Viken Helseforetak at en ansatt ikke fikk komme på jobb fordi vedkommende hadde vært i Nord-Italia. Lørdag og søndag ble ytterligere 11 satt i karantene.

De 12 har vært utsatt for smitte, men kun én er smittet.

– Vi praktiserte denne regelen før Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet endret sin anbefaling, sier Ulrich Spreng, direktør fag i Vestre Viken HF.

– Vi ønsket å være litt strengere enn rådene fra FHI fordi de ansatte ville ha kommet i kontakt med mange pasienter.

Disse blir satt i karantene

De ansatte som er i hjemmekarantene, oppfyller ett av følgende tre kriterier:

Har vært på øyeavdelingen ved OUS i den siste uken.

Har vært på ferie i Nord-Italia.

Har vært i direkte kontakt med en person som har vært i risikoområde og som har mistenkt smitte.

– Én ansatt har veldig lette symptomer på en luftveisinfeksjon og har derfor vært testet for koronavirus. Testresultatet kom i går klokken 21.00 og er negativt. De andre 11 ansatte har ikke symptomer på luftveisinfeksjoner og er derfor ikke testet. Av hensyn til personvern vil vi ikke uttale oss om yrkesgruppe eller bosted til de ansatte som nå er i hjemmekarantene, sier Spreng.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) sa på pressekonferansen søndag at de fulgte rådene til Folkehelseinstituttet og derfor ba ansatte om å være i karantene fra og med søndag.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få svar fra OUS om hvorfor de ikke satte ansatte som har vært i smitteutsatte områder i karantene tidligere slik Vestre Viken har gjort.

Medisinsk direktør Hilde Myhren skriver i en SMS:

– OUS hadde i forrige uke satt enkelte som hadde vært i risikoområder, men ikke hadde symptomer, i karantene. Det var etter individuelle vurderinger.

På oppfølgingsspørsmål om hvem som ble satt i karantene og ved hvilke avdelinger og når svarer kommunikasjonsdirektør Børge Einrem på sms:

– Har ingen opplysninger om hvem eller hvor mange, men det er flere ulike avdelinger.

– Øyeavdelingen på OUS er et risikoområde

Vestre Viken ber pasienter som har avtalt time de nærmeste to ukene og som nylig har vært i risikoområder, om å ta kontakt.

– Vi regner nå også øyeavdelingen på OUS som et risikoområde, informerer Ulrich Spreng.

Etter at en lege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus torsdag ble erklært smittet av det nye koronaviruset, fortsatte driften som vanlig frem til helgen. Da ble poliklinikken stengt.

Flere bedrifter «føre var»

Tirsdag kveld forrige uke mottok alle ansatte i Equinor en melding. Der var budskapet at alle som har vært på reise eller jobb i Italia, Kina, Iran og Sør-Korea, må bli hjemme fra jobb i to uker.

Torsdag kom en tilsvarende melding til alle ansatte i Schibsted, Aftenpostens eierselskap. Også Nordea innførte restriksjoner for enkelte ansatte.

Først søndag kveld kunngjorde ledelsen ved Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstiuttet nye karanteneregler.

Pasientombudet kritisk

Pasientombud Anne-Lise Kristensen mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor det ikke skjedde før.

– For meg som pasientombud er det klart det er naturlig å stille spørsmål ved at institusjoner som Schibsted og Equinor har strengere karantenebestemmelser enn norske helseinstitusjoner, sier hun.

Hun påpeker at risikoen ved sykehus er spesielt stor.

– På helseinstitusjoner vil det hovedsakelig være pasienter. Det vil si mennesker som allerede har nedsatt immunforsvar og som vil kunne rammes hardere av eventuell smitte, sier Kristensen.

Hun ser imidlertid også grunner til at det kan sitte lenger inne å innføre slike restriksjoner i helsevesenet. Det står mer på spill om ansatte ikke møter på jobb.

– Vi er helt avhengig av at våre sykehus fortsetter å holde åpent. Vi kan ikke komme dit at frykten for smitte blir så stor at vi ikke har helsepersonell igjen på sykehusene, sier pasientombudet.

FHI: – Greit for oss

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinsitituttet sier til Aftenposten at det er helt greit at både bedrifter og helseforetak selv tar initiativ til strengere karanteneregler enn det FHI anbefaler. Men hun er kritisk til bedrifter som krever at ansatte må testes før de kan komme tilbake på jobb. Det legger beslag på en allerede presset testkapasitet.

Hun understreker at situasjonen er under utvikling, og sier instituttet først søndag fant det riktig å gå ut med en generell anbefaling om karantene for helsepersonell som har vært i smitteområder.

– At Vestre Viken er mer frempå er for så vidt greit nok for oss, sier hun.

I et intervju med Aftenposten lørdag fortalte den første korona-smittede legen ved Ullevål sykehus om opplevelsen av å måtte mase for å bli testet på sykehuset.

Pasientombud Kristensen sier at slik hun kjenner saken, «kan det fremstå som at man ikke har vært tilstrekkelig forberedt». Hun sier også saken «vekker bekymring for pasientsikkerheten».

– Nå er det utrolig viktig at man fortløpende evaluerer hvert eneste skritt i denne saken og at kunnskapen deles med andre helseinstitusjoner. Det samme kan skje andre steder, sier hun.

Tine Dommerud

Rammer 300 pasienter om dagen

Kim Tønseth er klinikksjef ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) som Øyeavdelingen er en del av. Han sier at de i dag og i morgen kun kan utøve øyeblikkelig hjelp og enkelte særskilte prosedyrer.

Det betyr at 300 pasienter hver dag får beskjed om at operasjon eller behandling blir utsatt. Foreløpig er én pasient sendt til Haukeland universitetssykehus og én til Stavanger Universitetsykehus

Per mandag ettermiddag er ca. 110 personer ved avdelingen i karantene.

– Vi vil ha nedsatt drift i varierende grad i minimum to uker, sier Tønseth.

Søndag ettermiddag kom det frem at totalt ca. 160 ansatte ved Ullevål sykehus var i karantene.