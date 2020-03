(Stavanger Aftenblad): Helse Stavanger har avdekket at det har skjedd en intern svikt, der tre prøver ble byttet om, melder Stavanger Universitetssykehus i en pressemelding fredag ettermiddag.

Dette har ført til at en person med negativt prøvesvar først fikk beskjed om at prøven var positiv, og to personer med positive prøvesvar fikk beskjed om at prøvene var negative.