Helsedirektoratet er for utydelige på om man bør slutte med håndhilsing, hevdet Anne Lise Kristensen i Dagsnytt 18 fredag. Kristensen er pasientombud i Oslo kommune. Fredag kritiserte hun helsedirektør Bjørn Guldvog for å ikke ha villet gi nasjonale regler for håndhilsing i helsesektoren.

Debatten dreide seg om hvorvidt det er greit med håndhilsing på sykehus, eller om det bør unngås for å begrense smitten.

Lørdag snudde Helsedirektoratet og gikk ut med en anbefaling om å stoppe med håndhilsing og klemming.

Guldvog sa lørdag kveld at han tok selvkritikk for å ha vært uklar om håndhilsestopp som et godt tiltak.

Helsedirektøren anbefaler nå alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing. Men han legger til at vurderingen ikke foreløpig er basert på smittevernfaglige hensyn.

Oppfordrer til større forsiktighet

– Mange har drøftet håndhilsing de siste dagene. Jeg har selv deltatt i den debatten og kan ha bidratt til å skape usikkerhet. Jeg har sagt at det er et godt tiltak, men at det akkurat nå ikke vil ha stor effekt, sier Guldvog til Aftenposten.

Han understreker at begrensning av håndhilsing ikke er nødvendig så lenge smittepresset i den norske befolkningen enn så lenge er lavt.

Likevel mener Guldvog håndhilsestopp er et godt tiltak hvis smitten sprer seg raskt i befolkningen.

– Pr. i dag er ikke smittepresset høyt. Dermed er det ikke en sterk smittevernfaglig begrunnelse for dette nå. Men når dette tiltaket likevel drøftes, velger vi å gå ut med dette som en anbefaling, sier han.

Guldvog understreker at rådet er en anbefaling og ikke et pålegg. Selv foreslår han blant annet en tommel opp som en alternativ hilsemåte.

– Det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming. Å finne andre måter å hilse på kan være morsomt og det kan være helt ok å starte med dette nå, sa Guldvog lørdag.

Etiketteekspert: – Kan kanskje virke litt merkelig

Sigrid Sollund har skrevet boken Skikk og bruk. Praktisk folkeskikk for moderne mennesker. Hun tror helsedirektørens forslag kan oppfattes som litt rart.

– En tommel opp kan kanskje virke litt merkelig ettersom det allerede er et innarbeidet tegn for noe annet. Men et lite vink, å ta seg til brystet eller et nikk kan være en fin måte å hilse på.

– Kan dette tiltaket endre måten vi hilser på på sikt?

– Jeg tror håndhilsing har så lange tradisjoner at en slik ekstraordinær tilstand vi er oppe i nå, ikke vil endre den på sikt. Dersom slike epidemier stadig oftere dukker opp, kan situasjonen eventuelt bli en annen.

Hilsemetoder som er foreslått er blant annet albue mot albue, fot mot fot, og vinking.

– Albue og fot høres både komisk og alt for avansert ut, sier Sollund.

– Men er det egentlig sosialt akseptabelt å si at man ikke vil håndhilse?

– Det er absolutt akseptabelt å si at man ikke ønsker å håndhilse. Jeg vil tro de fleste viser forståelse for det. Det er jo også i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Men håndhilsingen sitter i ryggmargen til de fleste av oss, så mange vil nok gjøre det automatisk før de tenker seg om.

Åpning for humor

– Hva skal man gjøre i mer formelle situasjoner, som for eksempel på jobbintervju?

– I formelle situasjoner som et jobbintervju ville jeg tatt en meta-tilnærming og si høyt at det ikke er godt å vite hvordan man skal hilse i disse dager. Men samtidig er det lurt å signalisere at man vil vise respekt. Kanskje man kan la måten det skjer på være opp til intervjueren, med mindre man har grunner til å være ekstra redd for smitte. I så fall informerer man bare om det, sier Sollund.

Hun tror de fleste har god forståelse for situasjonen og kan vise fleksibilitet og humor når man møtes.

– Det kan til og med bli en måte å skape en avslappet stemning på. Man kan møtes i det at ingen er helt sikre på hvordan man skal hilse, sier Sollund.