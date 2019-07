(Bergens Tidende): Fire dager før jul i fjor kom mannen fra Hordaland hjem til julefri. Han skulle ha fri til over nyttår, og den første dagen av ferien drakk han én flaske rødvin, forklarte mannen i Hardanger tingrett ifølge Bergens Tidende.

Ved 23.30-tiden om kvelden sluttet mannen å drikke og la seg til å sove. Morgenen etter ringte telefonen hans og mannen fikk beskjed om at han hadde en time ved Voss sykehus.

I retten forklarte mannen at han ikke tenkte over at han hadde drukket alkohol kvelden før, og at han ikke følte seg beruset. Mannen satte seg i bilen for å kjøre til legetimen i nabokommunen.

Det skulle han ikke ha gjort.

Tilsto i retten

Klokken 10.11 den morgenen – ti timer og 41 minutter etter at mannen skal ha sluttet å drikke vin – hadde han en promille på 0,55, går det frem av dommen.

Lovlig promille er maks 0,2 for å kjøre bil i Norge.

Fakta: Promillegrenser i andre land Brasil: 0,0 ‰

Danmark: 0,5 ‰

England: 80 mg alkohol pr. 100 ml blod (tilsvarer omtrent 0,8 ‰)

Finland: 0,5 ‰

Frankrike: 0,5 ‰

Hellas: 0,5 ‰

Italia: 0,5 ‰

Kina: 0,2 ‰

Kenya: 0,8 ‰

Kroatia: 0,5 ‰

Kypros: 0,5 ‰

Nederland: 0,5 ‰

Portugal: 0,5 ‰

Russland: 0,35 ‰

Spania: 0,5 ‰

Sverige: 0,2 ‰

Thailand: 0,5 ‰

Tyskland: 0,5 ‰

USA: Varierer i ulike stater mellom 0,5 ‰ og 0,8 ‰

Australia: Varierer i ulike stater og for ulike personer mellom 0,0 ‰og 0,5 ‰ Kilde: Avogtil.no

Påtalemyndigheten mente passende straff etter mannens promillekjøring var 21 dager betinget fengsel, noe retten var enig i.

Mannen i 50-årene, som ga en uforbeholden tilståelse i retten, må i tillegg betale en bot på 63.000 kroner, eventuelt fengsel i 15 dager.

Han mistet også førerkortet for en periode på ett år og ti måneder, og må ta førerprøven på nytt dersom han vil ha sertifikatet igjen.

– Får bakoversveis

Advokat Harald Fjeldstad har over 25 års erfaring med straffesaker relatert til promillekjøring.

Han forteller at de fleste sakene han jobber med er tilståelsesdommer der siktede mener straffen politiet krever er for streng.

– De fleste ringer like etter at de er blitt tatt av politiet. Når de får vite hvilken straff politiet krever, får de ofte bakoversveis og skjønner at det kan bli store konsekvenser.

Han sier at i de fleste sakene han jobber med, er det snakk om kjøring med en promille på mellom én og to.

– I sakene hvor det er snakk om rundt 0,5 i promille er det relativt skjematisk hvilken straff man får. Når man har mer enn 1,21 i promille må man derimot som regel sone i fengsel. Da får det større betydning for folk.

Kritisk til 12-timers regel

Den såkalte 12-timers regelen, altså at man kan kjøre bil 12 timer etter at man har sluttet å drikke, mener Fjeldstad man gjør lurt i å se bort ifra.

Både kjønn, muskelmasse og vekt spiller inn på hvor fort kroppen forbrenner alkoholen.

Fakta: Fakta om promillekjøring Hver dag gjennomføres 14.000 kjøreturer med alkoholpåvirket sjåfør på norske veier.

En sjåfør med lav promille (0,2 – 0,5) har dobbelt så høy risiko for skade som en edru sjåfør. Med promille over 1,5 er risikoen 65 ganger så høy.

Mellom 2013 og 2017 ble i snitt 138 personer drept i trafikken hvert år.

Omtrent hver femte dødsulykke på norske veier i 2017 var rusrelaterte.

I 2017 ble 9352 personer anmeldt for ruskjøring i Norge, ifølge tall fra Politiet. Det er i gjennomsnitt 25 anmeldelser om dagen. Kilde: Avogtil.no

Som en hovedregel anslås det at alkoholen forbrennes med 0,15 promille pr. time.

– Hvis man venter i 12 timer har man selvsagt forbrent en god del, men dersom man har vært full har man gjerne glemt de siste tre drinkene man har drukket. Da hjelper det ikke å telle timer, sier Fjeldstad.