Kvinne i Oslo funnet død etter fem måneder

Politiet sier at de ikke har mistanke om at noe kriminelt har skjedd, skriver VG.

– Nå undersøker vi saken som en id-sak. Vi kjenner ikke damens identitet, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Snijder Gjøsund i Oslo politidistrikt.

Naboer forteller at kvinnen holdt seg for seg selv og levde isolert fra menneskene i leilighetene rundt. Kvinnen mottok ikke kommunale tjenester, utover at hun bodde i en kommunal bolig, ifølge bydelsdirektøren i bydelen der hun bodde.

I fjor ble to eldre personer funnet døde i en kommunal bolig i Oslo, 191 dager etter dødsfallet. I 2017 ble en mor og hennes to døtre funnet i deres kommunale bolig på Romsås i Oslo. Da hadde de vært døde i en måned. Mellom 2003 og 2017 er 140 slike tilfeller registrert, ifølge VG.