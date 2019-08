(Stavanger Aftenblad): Silje Edvardsen møter spent opp i ankomsthallen på Stavanger Lufthavn på Sola. Snart vil rommet fylles av 13 medlemmer av den Sør-Koreanske familien hennes.

Blant dem, Siljes biologiske mor og søster, som hun ikke visste om eksisterte for bare to år siden. I fjor møttes de for første gang, men siden den gang har Silje fått sin egen sønn.