Politiet bekrefter: Siktet for drap på stesøster (17)

Saken oppdateres.

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding søndag ettermiddag at det er stesøsteren til den siktede mannen som ble funnet død i en bolig i Bærum lørdag. Dette er samme person som er siktet etter å ha skutt en person i en moské i Bærum lørdag.

Politiet har tidligere ikke ønsket å kommentere detaljert rundt hvem offeret var eller utdype hva slags relasjon det var mellom henne og siktede, annet enn at det var en familierelasjon.

Politiet ber vitner som har vært i området hvor 17-åringen ble funnet kontakter politiet. De ber alle som har tips om å bruke politiets tipsløsning.

Siktet for drap og drapsforsøk

Politiet fikk lørdag klokken 16.07 melding om at det var avfyrt skudd i Al-Noor Islamic senter i Bærum. Det skal ha blitt hørt minst fire skudd, fortalte to naboer til Aftenposten.

Gjerningspersonen ble overmannet av Mohamed Rafiq (65) som var i moskeen i forbindelse med bønn.

Det var i forbindelse med etterforskningen av saken at politiet undersøkte huset der mannen bodde i Bærum. Da fant de den 17 år gamle jenta.

Den pågrepne ble først siktet for drapsforsøk og deretter også drap. Saken etterforskes som forsøk på terror, opplyste Oslo politidistrikt under en pressekonferanse søndag.

Etterforsker høyreradikale holdninger

Den siktede skal blant annet ha uttrykt sympati med Vidkun Quisling, sa fungerende enhetsleder Rune Skjold ved Oslo-politiet lørdag.

– Han har også hatt et fremmedfiendtlig syn på innvandring og hatt ekstreme holdninger, sa Skjold.

Politiet ser nå nærmere på de høyreradikale holdningene hos siktede.

– Vi ser at han har kommet med slike ytringer over tid, men at det har forsterket seg den siste tiden, ifølge vitner. Dette har pågått over en stund, sier Skjold.