Raymond Johansen angriper trygdeeksport under Solberg

– Jeg er mot kontantstøtte. Men skal vi først ha den bør det være en regel at man må bo i Norge, sier Johansen (Ap) til VG.

Han refererer til tall fra Nav som viser at 1.191 arbeidsinnvandrere i 2019 eksporterer kontantstøtte ut av landet. Der blant 719 i Polen, 207 i Litauen og 71 i Sverige.

– Ekstremt attraktivt

Foreldre til barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlige tilskudd kan få en støtte på 7.500 kroner i måneden.

– Gjennomsnittslønnen i Polen er ifølge landet statistiske sentralbyrå drøyt 11.000 kroner. Kontantstøtten utgjør dermed nesten 70 prosent av polsk inntekt. Da sier det seg selv hvor ekstremt attraktivt det er å ta med seg kontantstøtten og ungene til land som Polen og Litauen, sier Johansen.

Ifølge Nav vil kontantstøtten som regel opphøre om familien har tenkt å oppholde seg mer enn tre måneder i utlandet, med mindre oppholdet er innenfor EØS hvor egne regler gjelder.

Vil gjøre noe med problemstillingen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som svarer på vegne av regjeringen, sier at det virker som Johansen har glemt at dagens regjering har tatt initiativ til å gjøre noe med problemstillingen, og at de for to år siden fremmet en stortingsmelding om trygdeeksport.

– Trygdeeksporten har økt over en lengre periode, også under den rødgrønne regjeringen. Vi jobber aktivt opp mot EU for å få gjennomslag for vårt syn på trygdeeksport, sier Ropstad til VG.