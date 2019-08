Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i over ni måneder. Dette har skjedd i forsvinningssaken så langt.

Tirsdag skal Hagen-familiens bistansadvokat og politiet orientere pressen om den siste utviklingen i forsvinningssaken på Lørenskog. Men hva er det som har skjedd så langt?

31. oktober ble Anne-Elisabeth Hagen meldt savnet av ektemannen og en av Norges rikeste menn, Tom Hagen. Hjemme i familiens bolig har han funnet et skriftlig dokument der det fremsettes trusler og et krav om å utbetale løsepenger.

I nesten ti uker blir saken etterforsket i det stille av politiet. Saken blir på dette tidspunktet antatt å være en bortføringssak.

Politiet / NTB scanpix

Savnet i over ni måneder

9. januar i år publiserer Aftenposten nyheten om at politiet etterforsker en forsvinningssak med løsepengekrav. Kort tid etter blir det innkalt til pressekonferanse. Der opplyser politiet om at Hagen er antatt bortført mot sin vilje.

Hans O. Torgersen

De neste dagene og ukene får politiet inn flere hundre tips. Det første døgnet får de inn rundt 150. Politiet går også ut med en overvåkningsvideo fra området utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen. En syklist og to menn blir bedt om å melde seg. De to mennene har politiet nå gitt opp å finne.

De kommende ukene og månedene gjennomfører også politiet en rekke etterforskningsskritt:

Det gjennomføres søk i og rundt boligen.

84 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, søker dykkere i vannet ved Hagen-parets bolig.

I mars er musikkprodusent og tekniker Truls Birkeland inne i og utenfor boligen for å gjennomføre lydtester.

29. april gjennomfører politiet nye søk i vannet ved parets bolig. Det gjennomføres også søk i et annet vann i området.

I tiden etter at politiet opplyste offentligheten om den angivelige bortføringen, har det vært svært lite kontakt med de som har hevdet å ha bortført kona til en av Norges rikeste menn. 11. februar fortalte politiet at det hadde vært kontakt igjen, men at de ikke hadde fått noe livsbevis.

Det er ukjent hvor mange ganger det har vært kontakt med de som har utgitt seg for å være kidnapperne.

Olav Olsen

Forsvinningssaken får en ny vending - ble politiet lurt?

26. juni, nesten åtte måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet, forteller etterforskningsleder Tommy Brøske fra Øst politidistrikt at politiets hovedhypotese er endret. Den er nå at Hagen er blitt drept, og at saken kan dreie seg om et drap, fordekt som en forsvinning.

Frem til da har hovedhypotesen vært at Hagen er bortført med økonomisk motiv som vinning.

Det at hovedhypotesen ble endret ble begrunnet med følgende:

En svært begrenset vilje til kommunikasjon fra dem som skal ha bortført henne.

Fraværet av kontakt de siste månedene.

Mangel på livsbevis.

En lite egnet form for kommunikasjon fra de angivelige bortførerne.

I tillegg til en «helhetsvurdering».

Familien har via bistandsadvokat Svein Holden gitt uttrykk for at de fortsatt har tro på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Vi jobber videre med dette grunnlaget, sa Holden til Aftenposten i slutten av juni.

VG skrev i forrige uke at den angivelige motparten skal ha tatt kontakt med Hagens familie i juli. Flere uavhengige kilder opplyste til avisen at Tom Hagen skal ha betalt over ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, men at familien ikke har fått dette.

Har bedt om 18 millioner kroner ekstra

Som følge av den svært omfattende og lange etterforskningen, måtte Øst politidistrikt se seg nødt til å be om 18 millioner kroner ekstra til den videre etterforskningen av forsvinningssaken.

Det kom frem av politiets søknad til Politidirektoratet, datert 28. mars i år.

Av søknaden kom det frem at Øst politidistrikt i løpet av årets første tre måneder hadde brukt 5,2 millioner kroner på overtid i saken.

Politidistriktet forventet at saken trolig ville koste litt over 15 millioner kroner ekstra fra januar til juni.