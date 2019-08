Tirsdag kveld starter årets Øyafestival med klubbkonserter på ulike Oslo-scener, før entusiastirske deltagere og artister som Robyn, Sigrid, Karpe Diem og The Cure inntar Tøyenparken onsdag.

Skal vi tro Meteorologisk institutt, kan deltagerne være fornøyde med at klubbkonserter i kveld huser både dem og artistene som skal opptre.

Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut et gult farevarsel for Østlandet tirsdag ettermiddag og kveld.

Natt til søndag herjet et kraftig uvær på Østlandet og i Oslo sentrum. Næringslokaler, bygg og kjellere ble oversvømt, og brannvesenet var ute på nær 60 oppdrag. Tirsdag vil tilsvarende nedbørsmengder, spredt over et litt større tidsrom enn i helgen, igjen ramme hovedstaden.

– Det vil komme 20–30 mm nedbør på tre timer, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk Institutt.

Hun forteller at det også er sannsynlig med skred der bygene treffer og at det er fare for tordenvær.

Torstein Bøe / NTB scanpix

– Fredag den beste festivaldagen

Øyafestivalen varer som nevnt til lørdag. Skal vi tro statsmeteorolog Thaule, er sannsynligheten stor for at lokale regnbyger vil inntreffe samtlige festivaldager.

– Deltagerne på Øyafestivalen må ta høyde for at det kan bli vått i perioder, sier hun.

Både onsdag og torsdag er det ifølge Thaule meldt regnbyger og uttrykk for torden på kvelden.

– Det vil bli mest nedbør og aktivitet på ettermiddagene og på kveldene, sier hun.

På dagtid kan det imidlertid bli lengre perioder med opphold og sol. Enn så lenge melder Yr.no om sol og omkring 20 grader onsdag, torsdag og fredag.

Thaule varsler at fredag vil bli festivaldagen med best vær.

– Dagen begynner i alle fall med oppholdsvær, men det kan komme enkelte regnbyger senere på dagen.

På festivalens siste dag, der artister som Karpe Diem, Mae og Pom Poko skal opptre, vil deltagerne oppleve mer sammenhengende nedbør, melder Thaule.