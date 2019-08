Høyreledelsen håper det ikke er så mye krutt igjen i bompengesaken

– Vi er pragmatiske, sa statsminister Erna Solberg om bompengemotstanden da hun åpnet Høyres valgkamp i Bergen.

Hun forsikret et hundretall fremmøtte at partiet ikke vil avvikle bompengeinnkrevingen.

– Vi vil ikke være populister, men vi lytter til hva folk sier, fortsatte hun.

Mens hun talte, snakket Aftenposten med et par av de fremmøtte.

– Det er på tide at politikerne begynner å forstå at bompengepartiet er en protest og det folk flest mener. Det er på tide at de gjør noe med det. De må foreslå noe, ikke bare skylde på andre, sa en kvinne som tilfeldigvis kom forbi. Hun var ikke veldig interessert i statsministerens budskap. – Vi lever i det demokratisk land der alle skal dele på alt. Da må man dele på utgiftene til vei også. Det gjør de ikke, sa hun – og gikk.

Siri Øverland Eriksen

Partiets byrådslederkandidat Harald Victor Hove brukte enda mindre tid på saken «alle» snakker om, enn det partilederen gjorde. I bakhodet hadde han en døgngammel meningsmåling fra Bergensavisen, der Høyre, Arbeiderpartiet og Folkeaksjonen nei til bompenger var omtrent like store, med 20 prosent hver.

Hove sier til Aftenposten at han håper at mye av kruttet i bompengesaken er svidd av, og at velgerne blir opptatt av andre saker. Han trøster seg med at bompengemotstandernes oppslutning har sunket med nesten 5 prosentpoeng i løpet av sommeren. Høyretoppene håper også at mange nøyer seg med å protestere ved å svare som de gjør i meningsmålingene, og at de stemmer på et av de tradisjonelle partiene valgdagen.

Håpet hans om å gjenvinne makten blir litt styrket av at Senterpartiet lokalt sier de kan forhandle med høyresiden.

Siri Øverland Eriksen

En ung mann som står og hører på, sier at han også synes bompenger er en viktig sak. – Alle snakker jo om det, men jeg vil beholde bomringen. Jeg går mye og kan ikke forstå annet enn at de som bruker veiene, må betale.

Vanskelig å skape allianser

Politisk redaktør Frøy Gulbrandsen i Bergens Tidende er ikke like sikker som Hove på at Høyre finner en farbar vei rundt bompengemotstanden.

– Man kunne kanskje tro at dette skulle være valget der Høyre gjenvinner makten i Bergen og kommer tilbake etter krisevalget for fire år siden, men det blir vanskelig for dem, sier hun.

I beste fall tyder målingene på en tangering av 2015-valget, da partiet fikk en oppslutning på 23,2 prosent.

Hun sier at det vil bli en veldig vanskelig balansegang for partiet om de skal legge grunnlag for en ny koalisjon.

– Hver gang de beveger seg i retning av bompengemotstanderne, øker avstanden til andre mulige samarbeidspartnere som KrF og Venstre, sier hun.

Samtidig vil hun ikke utelukke at mange velgere protesterer gjennom meningsmålingene og vender tilbake til partier de har stemt på tidligere selve valgdagen.

Borgerlig flertall, rødt styre

Byrådslederkandidat Hove er forberedt på vanskelige forhandlinger. Han sier at Høyre er det eneste partiet som går til valg med et helt klart løfte om å erstatte det sittende byrådet.

Han mener det er et borgerlig flertall i Bergen nå og sannsynligvis vil fortsette å være det etter valget. Men han kan være avhengig av at Venstre og KrF vil støtte et regimeskifte, og de lover ingen ting.

– Bompengemotstanderne er heller ikke helt klare. Og de stiller som ultimatum at den ytre bomringen skal fjernes, sier han.

– Jeg har ikke særlig sans for å gå inn i forhandlinger med et slikt ultimatum. I stedet for å finne kompromisser med oss, risikerer de at det rødgrønne byrådet fortsetter, og da blir det ingen lettelser, sier han.

Hove kan diskutere enkelte lettelser i bompengene. I dag gjelder betaling ved bompassering i en time, han kan tenke seg å utvikle det til tre.

– Da kan for eksempel foreldre kjøre barn på trening og ikke betale hver vei, sier han.

Men han vil ikke løpe fra partiets løfter om å fortsette utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen. Han mener også at særlig den indre bomringen er viktig for å regulere trafikken ut og inn av byen. Ifølge ham ble næringslivets utgifter til køståing halvert da ringen ble innført.

– Selv bompengepartiet ser at vi ikke kan fjerne den, sier han forhåpningsfullt.