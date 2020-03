Slik reagerer Henrik Johnsen (19) fra Haslum på beskjeden fra regjeringen om at skriftlig eksamen for 10.-klassinger og for avgangselever fra videregående er avlyst. Før påske skal det tas en beslutning om det blir noe av muntlig eksamen for elever i videregående.

Når det gjelder elever på yrkesfag, svenneprøver og privatisteksamener, håper regjeringen fortsatt at de lar seg gjennomføre, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Årsakene til at eksamener avlyses er de fysiske begrensningene i gymsaler og andre lokaler, som helsemyndighetenes smittevernregler gir, at eksamensvakter ofte er godt voksne folk, og at elever i grunnskole og videregående skoler skal få en ordentlig avslutning på skoleåret.

Regjeringen sier at de nå sørger for forutsigbarhet. Og at regjeringen på denne måten sikrer at elever kan søke seg inn på henholdsvis videregående skoler og høyere utdanning, til høsten.

– Nå må opplæringen legges opp slik at alle kan få standpunktkarakterer i fagene sine. Og med avlyste eksamener får de bedre tid til å gjøre det, sier Melby.

Privat

– Jeg ble litt lettet, faktisk, sier 10.-klassing Eline Rønneberg (16) fra Majorstuen skole.

– Vi har jo mistet en del undervisning nå, og kommer til å miste mer, og vi skal jo gjennom vanlige prøver og tentamener.

– Skulle du gjerne ha gjennomført eksamen?

– Jeg synes det er bedre uten eksamen. For standpunkt har lærerne hatt et helt semester til å vurdere karakteren. Eksamen er bare én prøve, sier Rønneberg.

På Henrik Johnsen kan det fortsatt bli muntlig eksamen, i norsk, historie, religion eller rettslære.

– Hvordan synes du skoledagen fungerer nå?

– Det er litt uvant, men det fungerer greit. Det blir omtrent som leksearbeid hjemme. Vi har god kommunikasjon med lærerne. På en måte spiller det ikke så stor rolle. Men det er litt vanskelig å vite om vi gjør nok, og hva som skjer med prøver fremover, sier Johnsen.

Slik svarer andre elever:

– Jeg tenker at dette egentlig var forventet. Vi har vært lenge borte fra skolen og kommer til å være borte en stund til. Da er det greit med standpunkt, ikke minst hvis vi får vist oss frem ordentlig denne siste del av våren, sier Christine Bustgaard (19) fra Høvik.

Privat

– Det var en riktig avgjørelse, sier også Ilyas Wahab (18) fra Valle Hovin videregående.

– Vi er i en helt ny situasjon, der en hel verden må løse et problem sammen. Jeg ser ikke noe problem i at standpunkt blir gjeldende. Men jeg skjønner også andre som ser et problem, som har sett på eksamen som en mulighet til å heve snittet sitt. For min del er det greit, sier Wahab.

Selv kan han komme opp i muntlig i enten spansk, norsk, historie, religion og psykologi eller rettslære.

Tror jubelen kan bli kortvarig

– Jeg er redd denne jubelen hos ungdommer vil være kortvarig, sier imidlertid Arshad Jamal.

Han har selv en tenåring i huset og har i ti år jobbet med skoleungdom, med leksehjelp og privatundervisning hos Ungdomsakademiet.

– Koronaviruset har allerede resatt oss på en eller annen måte. Nå var det skoleungdommers tur. Det er veldig betryggende at også myndighetene ser at eksamen bare spiller en marginal rolle i å dokumentere en gjennomført utdanning. Men dette fører til en del utfordringer. Vi har i dag blitt kontaktet av flere bekymrede foreldre. Det er mange VG3-elever som er overlatt til seg selv, sier Jamal.

– Jeg frykter urettferdig setting av karakterer. Kravene må mildnes, opplegget må være mer likt over hele landet, og ungdommene må forstå sin del av ansvaret. Nettundervisning fungerer best for dem som allerede er strukturerte og disiplinerte, sier han, og legger til et spørsmål:

– Men kanskje er det dette som skal til for at vi får mer fokus på læring enn eksamenskarakter?

Slik svarer Elevorganisasjonen

– Det er ingen hemmelighet at Elevorganisasjonen ikke er så glad i eksamen i utgangspunktet. Men det er en egen diskusjon som vi gleder oss til å ta opp mot høringen på høsten. Nå er vi bare glade for at regjeringen ikke ser seg blind på gjennomføringen av eksamen, sier Kristin Schultz, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

– Elevene og lærerne trenger forutsigbarhet i denne perioden. Det neste steget er at alle elevene kjenner seg igjen i vitnemålet sitt og at de får gode og rettferdige vurderinger mot slutten av skoleåret, sier hun.

– Får brukt mer tid på oppgavene

Slik opplever Eline Rønneberg det å være på skolen «hjemme».

– Det fungerer ganske greit. Vi begynner dagen med videosamtale med kontaktlærer. I løpet av uken gjør vi det samme med faglærerne. Resten av tiden jobber vi selvstendig. Da er et greit å være hjemme, jeg kan bruke så lang tid på en oppgave som jeg selv vil, sier hun.

Melby vil snakke med russen

Regjeringen ønsker å ha en dialog med elevene i skolen om hvordan russefeiringen best mulig kan løses, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Russefeiringen er et privat arrangement, og det er ikke Kunnskapsdepartementet som er ansvarlig for det. Men vi ønsker å ha en god dialog med elevene i skolen om hvordan situasjonen kan løses på en best mulig måte slik at vi unngår smitte, sier Melby ifølge NTB.

Helseminister Bent Høie (H) understreker at de samme smittevernsreglene gjelder for russen.

– Man skal ikke være mer enn fem i samme gruppe i det offentlige rom, og holde minst en meter avstand, sier han.

Henrik Johnsen er litt avslappet til russetiden.

– Det er selvsagt en ok feiring. Men jeg er ikke engasjert i en russebil, så for meg er ikke effekten så stor, sier han.

Landstreffet for russen avlyst

Norges største landstreff for russen, i Kongeparken utenfor Stavanger, er avlyst på grunn av koronaviruset. Det bekrefter pressekontakt Aasmund Lund. Det var TV 2 som første meldte saken.