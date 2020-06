Regjeringen kom på en pressekonferanse torsdag med nye reiseråd til og fra Europa. Men rådene skal baseres på en kartlegging av smittesituasjonen og kan plutselig blir endret.

– De som planlegger en reise, må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det blir ingen hyggelig badeferie av å havne i lockdown et sted, sa statsminister Erna Solberg

– Dersom det oppstår ny smittespredning og et land ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres, sier helseminister Bent Høie.

Her er de nye rådene:

Europareiser: Regjeringen tar sikte på å tillate reiser til og fra Norge for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det.

Fjerner karantene: Fra samme tidspunkt fjernes kravet om karantene for innreise til Norge fra land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

Oppdatert kart kommer 10. juli: Det betyr at nordmenn kan reise på ferie til land merket «grønne områder» på en oversikt Folkehelseinstituttet vil publisere 10. juli. Dette kartet vil bli oppdatert hver 14. dag. Hvilke land som vil være grønne når det åpnes 15. juli, er fortsatt uklart. Høie antydet på pressekonferansen at f.eks. Tyskland ligger godt an, mens Portugal ikke gjør det og derfor ligger an til å havne i rød sone.

Ingen oppfordring om å reise ut: Selv om Utenriksdepartementet slutter å råde folk fra slike reiser, presiseres det at nye regler ikke er noen oppfordring til å reise.

Kriterier avgjør: Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriterier som er laget for Norden. Kriteriene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Områdenes/landenes testregime, systemer for smittesporing og informasjon skal også telle med. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen.

Områder/land med høyt smittenivå: For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli. For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de ti første dagene i landet, hvis reisen varer så lenge.

Innreisekarantene kan bli gjeninnført: Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Arbeidsinnvandrere: Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte mandag 22. juni et annet unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra EØS/Schengen-området. Arbeidstagere som er bosatt i Schengen- og EØS-områdene og kommer til Norge for å jobbe, kan slippe karantene ved negative tester på koronaviruset. Dette vil også gjelde for arbeidstagere fra områder i Europa som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon fra 15. juli. Det finnes detaljerte regler om hvordan denne testingen skal foregå.

Avviser press fra reiselivet

Ingen EU/EØS-land holder grensene mer stengt for sommerreisende enn Norge. Frem til 15. juli kan nordmenn bare reise uten karantene til tre land.

– Er det press fra reiseliv- og hotellnæringen som ligger åpningen?

– Nei, vi har jo planlagt for denne åpningen 20. juli, og så har vi valgt 15. i stedet, sier Solberg.

Hun viser til at 20. juli er en mandag, og at folk ofte starter ferien torsdag eller fredag. I tillegg har EU endret sin strategi for åpning.

– Sier du at nordmenn kan eller bør kjøpe billetter til Europa?

– Jeg sier at man kan, men ikke at man bør. Det er åpnet for hvis du vil. Men det er risiko fordi det er så mye usikkerhet rundt dette. Blir det en smitteøkning, risikerer du at du blir sittende fast et sted og at du må i karantene når du kommer hjem.

– Hvis du er opptatt av forutsigbarhet, er Norge det beste landet å feriere i, sier Solberg, som selv har avbestilt en Spania-tur i sommer.

Baltikum og Tyskland nærmest åpning

På grunn av økt smitte, har regjeringen tatt ut Gotland slik at hele Sverige nå er unntatt reiserådene.

– Hvilke land ligger nærmest for åpning?

– De baltiske landene og Tyskland ligger nærmest, sier Solberg.