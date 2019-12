(Stavanger Aftenblad) Onsdag morgen sendte Sør-Vest politidistrikt ut følgende pressemelding:

I forbindelse med at en mann i 40-årene ble funnet død på Rægestranden mandag ettermiddag, er nå tre personer pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. En person ble pågrepet i går kveld, og de to andre ble pågrepet i natt. Alle tre er menn i 20-årene bosatt i Rogaland. De er alle kjent for politiet fra før.