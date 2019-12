Høie om luftambulanse-krisen: – Veldig stor forståelse for at dette skaper uro

– Det er jo en situasjon vi absolutt ikke ønsker at vi skulle vært i. Det er viktig at vi setter inn de nødvendige ekstratiltakene slik at det i minst mulig grad går utover pasientene. Selv om det er krevende, har det blitt løst det siste døgnet, sier Høie til NTB søndag ettermiddag.

Lørdag varslet luftambulanseoperatøren Babcock at de har satt fem av totalt elleve ambulansefly på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter. Søndag beklaget ledelsen, men kunne ikke si noe om når flyene vil være tilbake på vingene.

– Jeg har veldig stor forståelse for at dette skaper uro og er krevende for helsevesenet i Nord-Norge. Derfor setter vi hele veien inn ekstra tiltak og har oppmerksomheten rettet mot å løse denne situasjonen og komme over i en normalsituasjon, sier helseministeren.

Forventer at helsetjenesten løser oppdragene

Babcock-ledelsen opplyser at det i helgen har vært totalt åtte fly i beredskap, etter at det ble hentet inn to fly fra søsterselskapet i Sverige.

– Helsetjenesten har lang erfaring med å prioritere ressursene, og det er mye som er satt inn av både fly og helikoptre. Vi forventer at helsetjenesten klarer å løse oppdragene de kommende døgnene, og vi forventer en bedring i beredskapen de kommende døgnene, forteller Høie.

Enkelte har pekt på at staten bør ta mer ansvar, og at det bør leies inn fly når det oppstår slike kriser. Høie mener imidlertid at dette ikke er noen løsning.

– Staten har ikke mulighet til å drive et flyselskap på kort varsel. Det er en stor operasjon, så det ville ikke ha løst noe som helst i denne situasjonen, sier han.

Ikke aktuelt med kontraktsbrudd nå

I september ble det klart at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg til å utrede luftambulansetjenesten. Utvalget skal ta stilling til om tjenesten fortsatt bør drives på anbud.

– De vil komme med sine anbefalinger. Å drive dette i offentlig regi er noe man kan bygge opp i forkant av at kontrakten går ut, forteller Høie, som legger til at Babcock har en kontrakt på seks år.

– Kan det være aktuelt å bryte kontrakten med Babcock dersom situasjonen ikke bedrer seg?

– Vi forventer at situasjonen skal løse seg og jobber ut fra det, sier helseministeren.

Sikkerheten viktigst

Høie peker på at de ekstra tiltakene som ble satt inn for tjenesten i nord i november, førte til at beredskapen var på over 100 prosent i Troms og Finnmark.

– Det som har skjedd nå, dreier seg om tekniske forhold på flyene. Sikkerheten må alltid gå foran, og selskapet må aldri føle seg presset til å fly når det er tekniske ting som må gjennomgås, slår Høie fast.