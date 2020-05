Staten mener det trolig blir nødvendig å tvinge kommuner og fastleger inn i omstridt IKT-prosjekt

Helseminister Bent Høie (H) har bedt 291 kommuner om å signere på det som omtales som uforpliktende støtte til arbeidet med en ny journalløsning. Allerede i forkant var det konkludert med at det trolig vil bli nødvendig med tvang for at alle skal ta det i bruk.